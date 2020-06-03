Τροφική δηλητηρίαση ή τροφική αλλεργία: Σε τι διαφέρουν για να ξέρετε τι να κάνετε

Πολλοί ασθενείς συχνά συγχέουν την τροφική δηλητηρίαση με την αλλεργία αφού τα συμπτώματα και στις δυο καταστάσεις είναι παρόμοια. Πόνοι στην κοιλιά, εμετούς αλλά και συχνές επισκέψεις στη τουαλέτα ταλαιπωρούν τους ασθενείς. Σε ποια περίπτωση είναι τρογική δηλητηριάση και σε ποια τρογική αλλεργία; Πως μπορούν να προστατευθούν οι ασθενείς;

Όταν οι άνθρωποι έχουν μια δυσάρεστη σωματική αντίδραση σε κάτι που έφαγαν θεωρούν οτι δεν είναι τροφική δηλητηρίαση και πως απλά έχουν αλλεργία σε κάποια τροφή. Στην πραγματικότητα μόνο το 3% των ενηλίκων και 6% -8% των παιδιών πάσχουν από πραγματική τροφική αλλεργία. Δηλαδή από αναπάντεχη και μη φυσιολογική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον μιας τροφής.

Τροφική αλλεργία

Τα συμπτώματα της τροφικής αλλεργίας συμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά έως μία ώρα από την κατανάλωση τροφής. Μπορεί αρχικά να εκδηλώνεται ως φαγούρα στο στόμα και δυσκολία στην κατάποση και την αναπνοή.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της πέψης στο στομάχι και τα έντερα, εμφανίζονται ναυτία, έμετος, διάρροια και κοιλιακό άλγος. Καθώς το αλλεργιογόνο εισέρχεται στη κυκλοφορία του αίματος φτάνει στο δέρμα και στους αεραγωγούς προκαλώντας εξάνθημα και άσθμα αντίστοιχα.

Καθώς το αλλεργιογόνο κυκλοφορεί στον οργανισμό μέσω των αιμοφόρων αγγείων μπορεί να παρατηρηθεί ζάλη, αδυναμία και αναφυλαξία. Αναφυλαξία είναι η απότομη πτώση της πίεσης και μπορεί να είναι θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Τα γαστρεντερικά συμπτώματα της τροφικής αλλεργίας είναι αυτά που πολλές φορές συγχέονται με τα συμπτώματα άλλων διαταραχών. Έτσι πηγαίνοντας ένας ασθενής στο γιατρό λέγοντας οτι έχει αλλεργία σε κάποια τροφή ο γιατρός πρέπει να εξετάσει μία σειρά από άλλες πιθανές αιτίες και διαγνώσεις.

Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που μπορούν να μιμηθούν την τροφική αλλεργία και είναι κρίσιμο να διακρίνουμε την πραγματική τροφική αλλεργία από άλλες μη φυσιολογικές αντιδράσεις σε τρόφιμα.

Τροφική δηλητηρίαση

Για παράδειγμα η τροφική δηλητηρίαση συχνά συγχέεται επειδή εμφανίζεται με κοιλιακό άλγος, διαρροϊκές κενώσεις και εμετούς. Η δυσανεξία στη λακτόζη, δηλαδή η αδυναμία του οργανισμού να μεταβολίσει την λακτόζη (που βρίσκεται στο γάλα) επηρεάζει 1 στους 10 ανθρώπους.

Τα συμπτώματα της διαταραχής περιλαμβάνουν διάρροια, φούσκωμα και πόνο στην κοιλιά. Στην κοιλιοκάκη (ή δυσανεξία στη γλουτένη) η γλουτένη των τροφίμων οδηγεί σε καταστροφή του βλεννογόνου του εντέρου, η οποία με τη σειρά της εμποδίζει τη σωστή πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό.

Έτσι εμφανίζονται διάρροια, κράμπες του εντέρου και φούσκωμα.

Αρκετές παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος εμφανίζονται με συμπτώματα όπως ναυτία, εμετός, διάρροια και κοιλιακό πόνο, οι οποίες μερικές φορές προκαλούνται από τις τροφές.

Ως εκ τούτου μπορεί να μοιάζουν με τροφική αλλεργία, όπως για παράδειγμα το πεπτικό έλκος, οι πέτρες στη χολή, η δυσπεψία και η νόσος Crohn.

Πηγή: iatropedia.gr