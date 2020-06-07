ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 01:28
07.06.2020 08:56

Ψαρά: Τέθηκε υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στο νησί

Υπο έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα Ψαρά που προκλήθηκε χθες, λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου, στα βορειοανατολικά του νησιού.

Το πεζοπόρο τμήμα των 9 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου που έφτασε χθες αργά το απόγευμα, μαζί με 3 πυροσβεστικά οχήματα, από τη Χίο στα Ψαρά καθώς επίσης και οι εθελοντές από το νησί ελέγχουν την περιοχή ώστε να μην υπάρξει θέμα με κάποια αναζωπύρωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα θα γίνει η καταμέτρηση των καμένων στρεμμάτων, κυρίως χορτολιβαδικής έκτασης, ενώ αναμένεται να δοθούν στοιχεία από το Δήμο Ηρωϊκής Νήσου Ψαρών για ζημιές σε μελίσσια στην περιοχή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε εγκαίρως η μεταφορά των μελισσιών, όπου χρειάστηκε, ενώ φωτιά πήρε εν κινήσει ένα ΙΧ, άγνωστο είναι όμως ακόμα αν οφείλεται στην πυρκαγιά ή σε άλλη αιτία.

Να σημειώσουμε ότι χθες ρίψεις νερού πραγματοποίησαν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη καθώς και το super puma που μετέφερε στα Ψαρά το πεζοπόρο τμήμα από τη Χίο.

Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι σαν σήμερα, νύχτα 6ης προς 7η Ιουνίου του 1822 ο ψαριανός μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης ανατίναξε τη ναυαρχίδα του Καρά Αλή έξω από το λιμάνι της Χίου, αντιδρώντας έτσι στη σφαγή της Χίου.

