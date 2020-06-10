Άνοιξαν οι ουρανοί στη Θεσσαλονίκη – Πλημμύρισαν δρόμοι στο Ωραιόκαστρο (Video)

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Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο και στα προάστια της Θεσσαλονίκης, χωρίς μέχρι στιγμής να αναφερθούν ιδιαίτερα προβλήματα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για δύο αντλήσεις υδάτων και τρεις κοπές δέντρων στο κέντρο της πόλης. Η βροχή δυσκόλεψε την κίνηση των οχημάτων και των πεζών.
Η κακοκαιρία έπληξε τα Κουφάλια και το Ωραιόκαστρο, όπου πλημμύρισαν δρόμοι.
Δείτε το σχετικό βίντεο από το thestival:
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