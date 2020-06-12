Κορωνοϊός: Μεταδίδεται με το μητρικό γάλα; – Τι λένε οι ειδικοί

Οι μητέρες που θηλάζουν δεν φαίνεται να «μεταφέρουν» τον νέο κορωνοϊό στα βρέφη τους, είπε σήμερα ένας ειδικός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Μέχρι στιγμής, δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε ζωντανό ιό στο μητρικό γάλα», είπε ο Άνσου Μπανερτζί, ο επικεφαλής σύμβουλος του Τμήματος Αναπαραγωγικής Υγείας και Έρευνας του ΠΟΥ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Επομένως, ο κίνδυνος της μετάδοσης από τη μητέρα στο παιδί δεν έχει προς το παρόν διαπιστωθεί», τόνισε προσθέτοντας πως μονάχα «ίχνη» του ιού έχουν βρεθεί στο μητρικό γάλα.Οι μητέρες που θηλάζουν δεν φαίνεται να «μεταφέρουν» τον νέο κορωνοϊό στα βρέφη τους, είπε σήμερα ένας ειδικός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Μέχρι στιγμής, δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε ζωντανό ιό στο μητρικό γάλα», είπε ο Άνσου Μπανερτζί, ο επικεφαλής σύμβουλος του Τμήματος Αναπαραγωγικής Υγείας και Έρευνας του ΠΟΥ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Επομένως, ο κίνδυνος της μετάδοσης από τη μητέρα στο παιδί δεν έχει προς το παρόν διαπιστωθεί», τόνισε προσθέτοντας πως μονάχα «ίχνη» του ιού έχουν βρεθεί στο μητρικό γάλα.