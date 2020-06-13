Έκρηξη βυτιοφόρου στην Κίνα με τουλάχιστον 14 νεκρούς και 168 τραυματίες

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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 168 τραυματίσθηκαν από έκρηξη βυτιοφόρου σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Κίνας, που προκάλεσε την κατάρρευση παρακείμενων κτιρίων και εργοστασίων, μετέδωσαν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.
Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Γουνενλίνγκ της επαρχίας Τζετζιάγκ.
Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους παγιδευμένους στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν.
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