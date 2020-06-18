EΦΕΤ: Ανακαλεί τυρί με παθογόνο μικροοργανισμό (Photo)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε ανάκληση προϊόντος αλείμματος τυριού προχώρησε ο ΕΦΕΤ καθώς μετά τη διενέργεια ελέγχου σε παρτίδα, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Clostridium botulinum. Το προϊόν εισάγεται από τη Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρακάτω ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση αλειμμάτων τυριού που ενδέχεται να είναι επιμολυσμένα με τον παθογόνο μικροοργανισμό Clostridium botulinum.

Πρόκειται για δύο προϊόντα προέλευσης Ηνωμένου Βασιλείου, με εμπορική ονομασία:

“PRIMULA CHEESE n’ prawns” (ΤΥΡΙ ΑΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΛΕΙΦΕΤΑΙ, ΜΕ ΓΑΡΙΔΕΣ), σε συσκευασία των 150g, ανεξαρτήτως παρτίδας και

“PRIMULA CHEESE n’ ham” (ΤΥΡΙ ΑΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΛΕΙΦΕΤΑΙ, ΜΕ ΖΑΜΠΟΝ) σε συσκευασία των 150g, ανεξαρτήτως παρτίδας.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων προϊόντων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα (φωτογραφίες κάτωθι), να μην τα καταναλώσουν.