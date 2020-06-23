23.06.2020 17:38

Τέλος η καραντίνα στο Αγίασμα Ροδόπης – Την Παρασκευή η απόφαση για τον Εχίνο

Αίρονται η καραντίνα και τα περιοριστικά μέτρα στον οικισμό του Αγιάσματος στο Δήμο Ιάσμου Ροδόπης, από τις 9 το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου, μετά από επικοινωνία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου με τον Δήμαρχο Ιάσμου Οντέρ Μουμίν.

Παραμένουν ωστόσο τα οριζόντια μέτρα προφύλαξης σε όλο το Δήμο Ιάσμου, όπως η χρήση μάσκας όπου χρειάζεται, τα ραντεβού, η απαγόρευση τελετών, δραστηριοτήτων και συλλόγων μέχρι και τις 30 Ιουνίου.  Όπως είπε στο ethnos.gr o Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν o κόσμος τήρησε κατά γράμμα τα περιοριστικά μέτρα. Ενδεικτικό είναι, ότι στον οικισμό Αγίασμα από τους συνολικά 200 κατοίκους οι 162 έκαναν το τεστ.

Συνολικά ο αριθμός των επιβεβαιωμένων και επίσημων κρουσμάτων για τον Δήμο Ιάσμου ανέρχεται στα έξι, πέντε στο Αγίασμα και ένα στην Πελεκητή. Σε ό,τι αφορά την κοινότητα του Εχίνου η καραντίνα ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου οπότε και θα αποφασιστεί ανάλογα με τα κρούσματα η συνέχιση ή η άρση των περιοριστικών μέτρων.

Δεν λειτουργούν Δικαστήρια και λαϊκές αγορές

Στο μεταξύ, κλειστά θα παραμείνουν τα ποινικά δικαστήρια στην Ξάνθη για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας λόγω των κρουσμάτων κορονοιού εώς και την Τετάρτη 15 Ιουλίου όπως αποφάσισε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, τόσο στην πόλη της Ξάνθης όσο και σε όμορους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, έχει απαγορευτεί η λειτουργία των λαϊκών αγορών, με τους πωλητές και τους παραγωγούς να εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τη συνεχιζόμενη κατάσταση, που έχει ως αποτέλεσμα -όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους- την οικονομική αποδυνάμωση των ίδιων και των οικογενειών τους.

