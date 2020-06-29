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29.06.2020 14:35

Επίθεση από τουρκικά ΜΜΕ στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου – Τι γράφουν για την επίσκεψη στο Αγαθονήσι

29.06.2020 14:35
Ηχηρό μήνυμα Σακελλαροπούλου: Η απόφαση προκαλεί ευθέως την ιστορική μας μνήμη - Media

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Επίθεση-πρόκληση στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την επίσκεψη της στο Αγαθονήσι και τους Λειψούς εξαπολύουν τα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία συντασσόμενα στη γραμμή των κεμαλιστών και των εθνικιστών της χώρας αναφέρουν πως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τουρκικά εδάφη που είναι υπό ελληνική κατοχή.

Συγκεκριμένα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένα, η Yeni Safak με τη Sozcu, αναφέρουν: «Πρόκληση από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας προς την Τουρκία. Επισκέφθηκε τη νήσο Εssek ( Αγαθονήσι) που ανήκει στο νομό Αϊδινίου! Η Σακελλαροπούλου πήγε με ελικόπτερο στο τουρκικό αυτό έδαφος».

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