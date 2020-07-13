ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:16
13.07.2020 13:44

26χρονος δάγκωσε γλάρο επειδή του έφαγε το… μπέργκερ: Τι είπε όταν συνελήφθη

13.07.2020 13:44
Ένας άντρας δάγκωσε τον γλάρο που προσπάθησε -και κατάφερε ως ένα σημείο- να του φάει το μπέργκερ από τα McDonald’s και συνελήφθη.

Ένας 26χρονος δάγκωσε έναν γλάρο, αφού προσπάθησε να κλέψει το γεύμα του από τα McDonald’s, που μόλις είχε αρχίσει να τρώει και… συνελήφθη!

Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της πόλης του Πλίμουθ στις 9 Ιουλίου, μπροστά σε αστυνομικούς, οι οποίοι, αφού είδαν τι συνέβη, τον συνέλαβαν. Ο άνδρας είπε στην αστυνομία ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για θεραπεία.

Όσο για τον γλάρο, οι αστυνομικοί τόνισαν ότι είδαν τον άνδρα να μπήζει με δύναμη τα δόντια του στο άτυχο πουλί, το οποίο «σαφώς τραυματίστηκε, αλλά πέταξε μακριά, πριν προλάβουμε να ελέγξουμε αν είναι καλά».

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:16
maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ανατροπή στην αιματηρή συμπλοκή – Νεαρός παραδόθηκε και ομολόγησε ότι εκείνος μαχαίρωσε τον 16χρονο

aftokinito_fota_3103_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Το πρόβλημα που έχουν 6 στους 10 οδηγούς το βράδυ

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Επιβεβλημένο να μεταδίδεται η δίκη του αιώνα – Είμαι έτοιμη για τις εκλογές»

1 / 3