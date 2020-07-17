Τα 5 σημάδια ότι τρώτε πολύ ζάχαρη

Η ζάχαρη και συγκεκριμένα η λευκή, είναι αρκετά ενοχοποιημένη τόσο από τους γιατρούς όσο και από τους διατροφολόγους, καθώς έχουν αποδείξει σε ένα πλήθος ερευνών, ότι η υψηλή καταναλωση της, είναι αρκετά βλαβερή για την υγεία. Κάτι εξίσου αρνητικό, είναι και το γεγονός ότι προκαλεί εξάρτηση, πράγμα που σημαίνει ότι όσο πιο πολύ καταναλώνεται, τόσο αυξάνεται και η επιθυμία γ’αυτή.

Ως συνήθως διαταρράσει, σύμφωνα με το portraits.gr τα επίπεδα της ινσουλίνης στο πάγκρεας, επηρεάζοντας αρκετές λειτουγίες του οργανισμού, αλλά και τον μεταβολισμό. Επίσης, είναι από τους μεγαλύτερους “εχθρούς” μιας διατροφής που στοχεύει στην απώλεια βάρους. Αν διαπιστώσετε τα παρακάτω σημάδια στο σώμα σας, τότε καλό θα ήταν να ελαττώσετε σημαντικά την κατανάλωση της. Εναλλακτικά μπορείτε να στραφείτε σε πιο υγιεινές λύσεις, όπως τα φρούτα και η φυσική ζάχαρη καρύδας, η οποία δεν δέχεται απολύτως καμία κατεργασία και δεν βλάπτει την υγεία.

1. Αυξημένη όρεξη για γλυκό

Σε περίπτωση που το τελευταίο διάστημα παρατηρείτε ότι έχετε αυξημένη όρεξη για γλυκό, τότε κατά πάσα πιθανότητα, έχετε αρχίσει να εθίζεστε σε αυτή. Ένα πλήθος μελετών έχει αποδείξει ότι προκαλεί εξάρτηση, ενώ αρκετές από αυτές, συγκρίνουν την ένταση του πόθου για ζάχαρη με την τοξικομανία. Για να ελαττώσετε την πρόσπληψη της, μία καλή λύση, είναι να καταναλώνετε υγιεινές τροφές, πλούσιες σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, όπως η βρώμη, οι φακές και οι μπανάνες, που θα σας κρατήσουν χορτάτους για περισσότερη ώρα. Ακόμα και η αίσθηση του κορεσμού, θα σας βοηθήσει να αντισταθείτε σε μία γλυκή λιχουδιά.

2. Ρυτίδες

Η ζάχαρη επηρεάζει την ποιότητα του κολλαγόνου και της ελαστίνης, δύο πρωτεϊνών που δίνουν δύναμη και ελαστικότητα στο δέρμα. Με το που την καταναλώσετε, ξεκινά μια διαδικασία που ονομάζεται γλυκοζυλίωση, κατά την οποία η γλυκόζη και η φρουκτόζη, δύο μόρια σακχάρου, συνδέονται με άλλες πρωτεΐνες και λιπίδια. Η επαφή μεταξύ αυτών των σακχάρων και αυτών των πρωτεϊνών, είναι αυτό που ωριμάζει την επιδερμίδα. Έτσι οι υψηλές ποσότητες στο σώμα, μπορούν να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία. Η ζάχαρη συνδέει επίσης μόρια κολλαγόνου, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο για την επισκευή τους εάν υποστούν βλάβη.

Για να διατηρήσετε το δέρμα σας υγιές και εύκαμπτο, καλό θα ήταν να την κόψετε ή να την ελαττώσετε σημαντικά και να φροντίζετε για μία καλή ενυδάτωση σε καθημερινή βάση.

3. Σπλαχνικό λίπος

Η ζάχαρη επηρεάζει επίσης την αποθήκευση λίπους στο σώμα , ειδικά γύρω από τα μεσαία και εσωτερικά όργανα. Μια καθαρή δίαιτα χωρίς την κατανάλωση της, είναι ο βασικός παράγοντας για την απώλεια συνολικού λίπους. Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση μπορεί να σας βοηθήσει να στοχεύσετε συγκεκριμένα μέρη του σώματος, που συγκεντρώνεται τοπικά.

4. Φλεγμονή

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 2 και 9 ετών, των οποίων η διατροφή ήταν γεμάτη με εκλεπτυσμένη ζάχαρη και μεταποιημένα τρόφιμα, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν χρόνια φλεγμονή αργότερα στη ζωή, σε σχέση με εκείνα των οποίων η διατροφή ήταν πλούσια σε φρούτα και λαχανικά.

Μια άλλη έρευνα, έδειξε ότι η παρατεταμένη κατανάλωση ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη, όπως σόδα και χυμός πορτοκαλιού, μπορεί να συμβάλει στην ουρική αρθρίτιδα, μια κατάσταση φλεγμονώδους αρθρίτιδας, στις γυναίκες.

5. Προβλήματα του εντέρου

Η ζάχαρη μπορεί να αποτρέψει τη σωστή λειτουργία του πεπτικού σας συστήματος. Η φρουκτόζη συμβάλει στη διαρροή του εντέρου , μια κατάσταση που επιτρέπει στις ουσίες να διέρχονται από το λεπτό έντερο και να εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος. Η ουσία αυτή, μπορεί επίσης να προκαλέσει φλεγμονή στο ήπαρ, ενώ έχει συσχετιστεί ακόμη και με καρκίνο του παχέος εντέρου, του παγκρέατος και του ήπατος.

Η ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει ανισορροπία στο έντερο και να βλάψει τη χλωρίδα του, η οποία προκαλεί φλεγμονή και αντίσταση στην ινσουλίνη.

Για να επιλύσετε τα εντερικά προβλήματα που προκαλούνται από αυτή, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια δίαιτα που εξισορροπεί τη χλωρίδα του εντέρου. Αυτό σημαίνει ότι προτείνονται τρόφιμα με πολλές φυτικές ίνες.