Έχετε διαβήτη; Δεν αποφεύγετε τη ζάχαρη αν τρώτε αυτά τα 4 τρόφιμα

Ο περιορισμός κατανάλωσης σακχάρων στην προσπάθεια για μια πιο λεπτή σιλουέτα και καλύτερη υγεία είναι μια καλή κίνηση. Ποιος δεν έκοψε ή μείωσε την κατανάλωση ζάχαρης για να τα καταφέρει; Και ενώ η αποφυγή της μοιάζει με σωτήρια λύση, ειδικοί από το Νοσοκομείο Johns Hopkins Hospital εφιστούν την προσοχή: δεν ξεφεύγεις εύκολα από τα σάκχαρα.

Αρκούν κάποιοι αριθμοί: σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, η μέση κατανάλωση σακχάρων στην Αμερική φτάνει τα 22 κουταλάκια του γλυκού ημερησίως, όταν η επίσημη σύστασή της περιορίζει την κατανάλωση σε στα έξι κουταλάκια (25 γραμμάρια) για τις γυναίκες και στα εννέα (36 γραμμάρια) για τους άνδρες.

Προσθήκη παραπάνω σακχάρων στη διατροφή σημαίνει αύξηση της περιφέρειας της μέσης και, συνακόλουθα, των πιθανοτήτων καρδιαγγειακής νόσου.

Όπως, ωστόσο, διευκρινίζει ο Erin Gager, R.D., L.D.N., διαιτολόγος στο Νοσοκομείο Johns Hopkins, δεν είναι όλα τα σάκχαρα ίδια, διαχωρίζοντας τα φυσικά που βρίσκονται σε φρούτα και λαχανικά από τα πρόσθετα σάκχαρα. Επιπλέον, υπάρχουν τρόποι να διακρίνουμε τα πρόσθετα σάκχαρα στις ετικέτες των προϊόντων:

στην ετικέτα αναφέρεται η λέξη σιρόπι (π.χ. καλαμποκιού, ρυζιού, αγαύης ή μελάσα)

η ονομασία λήγει σε -όζη (φρουκτόζη, σακχαρόζη, μαλτόζη, δεξτρόζη)

υπάρχει η λέξη ζάχαρη στην ονομασία (ακατέργαστη ζάχαρη, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, καστανή ζάχαρη, ζάχαρη άχνη)

Ποια τρόφιμα περιέχουν κρυμμένα σάκχαρα

1. Δημητριακά

Επειδή στην ετικέτα αναγράφεται «ολικής άλεσης» ή «με επιπλέον βιταμίνες και μέταλλα», δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σάκχαρα. Προσπαθήστε να επιλέξετε δημητριακά με 10-12 γραμμάρια (ή και λιγότερα) σάκχαρα ανά μερίδα.

2. Γιαούρτι

Αν σας αρέσει το γιαούρτι με γεύσεις, ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε όταν διαβάσετε την ποσότητα πρόσθετων σακχάρων που περιέχει. Είναι καλύτερο να προτιμήσετε το σκέτο γιαούρτι και να του προσθέσετε φρέσκα φρούτα.

3. Καρυκεύματα

Η λίγη παραπάνω γεύση με καρυκεύματα τύπου κέτσαπ ή σάλτσας μπάρμπεκιου, teriyaki και dressing για σαλάτες θα σας κοστίσει λίγο παραπάνω στην υγεία, καθώς πρόκειται για προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρόσθετα σάκχαρα.

4. Ποτά

Μια μελέτη της Σχολής Δημόσιας Υγείας Bloomberg του Johns Hopkins και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins έδειξε ότι η κατανάλωση πολλών αναψυκτικών σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου σε ενήλικες χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, καρκίνου ή διαβήτη. Γι’ αυτό προσοχή στην κατανάλωση σακχαρούχων ποτών όπως τα αναψυκτικά, οι συσκευασμένοι χυμοί και τα ενεργειακά ποτά.

