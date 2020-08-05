Συναγερμός στην Κόρινθο: Κρούσματα κορωνοϊού στο νοσοκομείο της πόλης από το Κιάτο

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον κορονοϊό στην Πελοπόννησο, καθώς όπως φαίνεται ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται αλματωδώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ηlektra.gr επί ποδός βρίσκεται το νοσοκομείο Κορίνθου, καθώς εντοπίζεται το ένα κρούσμα μετά το άλλο.

Όλα ξεκίνησαν, όπως λένε οι αρμόδιες πηγές από έναν νεαρό ο οποίος έφτασε στην ιδιαίτερη πατρίδα του το Κιάτο από το εξωτερικό.

Ο νεαρός φέρεται να είχε κορονοϊό και λίγες μέρες μετά, δηλαδή σήμερα, εμφανίζοντας τα ανάλογα συμπτώματα, πάνω από 25 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο της Κορίνιθου.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές αφού φαίνεται πως στα πρώτα έξι κρούσματα έχουν κιόλας βγει θετικά τα έξι.