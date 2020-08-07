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07.08.2020 17:05

Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αρνείται ότι η οργάνωση είχε αποθηκευμένα όπλα στο λιμάνι της Βηρυτού

07.08.2020 17:05
Λίβανος: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αρνείται ότι η οργάνωση είχε αποθηκευμένα όπλα στο λιμάνι της Βηρυτού - Media

 

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, «διαψεύδει κατηγορηματικά» ότι η οργάνωσή του είχε «μια αποθήκη όπλων» στο λιμάνι της Βηρυτού, το οποίο ισοπεδώθηκε από μια τεράστια έκρηξη την περασμένη Τρίτη.

«Διαψεύδω εντελώς, κατηγορηματικά, ότι υπήρχε ο,τιδήποτε δικό μας στο λιμάνι, ούτε αποθήκη με όπλα, ούτε αποθήκη με πυραύλους (…) ούτε μία βόμβα, ούτε μία σφαίρα, ούτε νιτρική (αμμωνία)» τόνισε ο Νασράλα σε τηλεοπτική ομιλία του, μετά τις κατηγορίες που διατύπωσαν ορισμένα μέσα ενημέρωσης εναντίον του σιιτικού κινήματος.

Ο Νασράλα είπε επίσης ότι η τεράστια έκρηξη που συγκλόνισε την πρωτεύουσα ήταν ένα μοναδικό γεγονός στη σύγχρονη ιστορία της και ότι απαιτείται ενότητα και ψυχραιμία και όχι πολιτικοποίηση του θέματος. Επαίνεσε εξάλλου την αλληλεγγύη που δείχνουν οι άλλες χώρες σε όλον τον κόσμο, σημειώνοντας ότι αποτελεί μια «ευκαιρία» για τον Λίβανο που ήδη ήταν αντιμέτωπος με βαθιά οικονομική κρίση.

«Θεωρούμε θετική κάθε βοήθεια και κάθε έκφραση συμπαράστασης απέναντι στον Λίβανο και κάθε επίσκεψη στον Λίβανο αυτές της ημέρες, κυρίως αν εντάσσεται στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επίσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Αν ο στρατός χαίρει της εμπιστοσύνης όλων των Λιβανέζων και των πολιτικών δυνάμεων και των πολιτικών ηγετών, τότε αναθέστε του να διεξάγει την έρευνα και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα, αν λέτε ότι του έχετε εμπιστοσύνη», συνέχισε, μιλώντας για τις έρευνες και την απόδοση ευθυνών για την έκρηξη. «Αν, στο θέμα αυτό, το κράτος και η πολιτική τάξη, είτε πρόκειται για την κυβέρνηση, είτε για την αντιπολίτευση, δεν καταφέρουν να έχουν αποτελέσματα στην έρευνα και δεν καταφέρουν να οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης» όσους ευθύνονται «αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα να οικοδομήσουμε κράτος» στον Λίβανο, κατέληξε.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, «διαψεύδει κατηγορηματικά» ότι η οργάνωσή του είχε «μια αποθήκη όπλων» στο λιμάνι της Βηρυτού, το οποίο ισοπεδώθηκε από μια τεράστια έκρηξη την περασμένη Τρίτη.

«Διαψεύδω εντελώς, κατηγορηματικά, ότι υπήρχε ο,τιδήποτε δικό μας στο λιμάνι, ούτε αποθήκη με όπλα, ούτε αποθήκη με πυραύλους (…) ούτε μία βόμβα, ούτε μία σφαίρα, ούτε νιτρική (αμμωνία)» τόνισε ο Νασράλα σε τηλεοπτική ομιλία του, μετά τις κατηγορίες που διατύπωσαν ορισμένα μέσα ενημέρωσης εναντίον του σιιτικού κινήματος.

Ο Νασράλα είπε επίσης ότι η τεράστια έκρηξη που συγκλόνισε την πρωτεύουσα ήταν ένα μοναδικό γεγονός στη σύγχρονη ιστορία της και ότι απαιτείται ενότητα και ψυχραιμία και όχι πολιτικοποίηση του θέματος. Επαίνεσε εξάλλου την αλληλεγγύη που δείχνουν οι άλλες χώρες σε όλον τον κόσμο, σημειώνοντας ότι αποτελεί μια «ευκαιρία» για τον Λίβανο που ήδη ήταν αντιμέτωπος με βαθιά οικονομική κρίση.

«Θεωρούμε θετική κάθε βοήθεια και κάθε έκφραση συμπαράστασης απέναντι στον Λίβανο και κάθε επίσκεψη στον Λίβανο αυτές της ημέρες, κυρίως αν εντάσσεται στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην επίσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Αν ο στρατός χαίρει της εμπιστοσύνης όλων των Λιβανέζων και των πολιτικών δυνάμεων και των πολιτικών ηγετών, τότε αναθέστε του να διεξάγει την έρευνα και να ανακοινώσει τα αποτελέσματα, αν λέτε ότι του έχετε εμπιστοσύνη», συνέχισε, μιλώντας για τις έρευνες και την απόδοση ευθυνών για την έκρηξη. «Αν, στο θέμα αυτό, το κράτος και η πολιτική τάξη, είτε πρόκειται για την κυβέρνηση, είτε για την αντιπολίτευση, δεν καταφέρουν να έχουν αποτελέσματα στην έρευνα και δεν καταφέρουν να οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης» όσους ευθύνονται «αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα να οικοδομήσουμε κράτος» στον Λίβανο, κατέληξε.

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