search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 20:02
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2020 18:53

Σακελλαροπούλου: H μετατροπή και της Μονής της Χώρας σε τζαμί νέα πρόκληση της τουρκικής ηγεσίας

H μετατρoπή και της Μονής της Χώρας σε τζαμί αποτελεί ακόμη μια πρόκληση της τουρκικής ηγεσίας, μετά την Αγία Σοφία, αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Kατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Μετά την Αγία Σοφία, η τουρκική ηγεσία προχωρά σε μία ακόμη πρόκληση, μετατρέποντας σε τζαμί και τη Μονή της Χώρας, ενέργεια που προσβάλλει τον χαρακτήρα ενός ακόμη μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της

UNESCO και πλήττει τον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο», αναφέρει η κ. Σακελλαροπούλου με ανάρτησή της στο twitter.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3