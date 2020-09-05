Κεφαλονιά: Δραματική διάσωση λουόμενου και ναυαγοσώστη στον Μύρτο με ελικόπτερο

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ανδρών που παρασύρθηκαν από τα κύματα στην παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονία, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή χθες το απόγευμα.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ένας κολυμβητής αγνόησε το απαγορευτικό και βούτηξε στην θάλασσα του Μύρτου.

Το δυνατό κύμα τον τράβηξε μέσα και ο ναυαγοσώστης παρότι είχε σχολάσει επέστρεψε για να τον βοηθήσει. Από την βιασύνη του δεν φόρεσε το προστατευτικό σχοινί να τον κρατήσει από την ξηρά και παρασύρθηκε και αυτός από το κύμα.

Μέχρι της πρώτες πρωινές ώρες, σκάφη του λιμεναρχείου Κεφαλονιάς προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τους δύο άνδρες που πάλευαν με τα κύματα και κρατιόντουσαν από μια μικρή σχεδία.

Λίγο μετά τις δυο το πρωί, έφθασε στην Κεφαλονιά ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος, όπου με σχοινιά πραγματοποίησε τη διάσωση των δύο ανδρών και τους μετέφερε στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς όπου τους περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.

Για την δύσκολη επιχείρηση στα μανιασμένα κύματα του Μύρτου μίλησε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο λιμενάρχης Κεφαλονιάς Αθανάσιος Σιούτης, ο οποίος έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερη επιχείρηση καθώς από την μία η μορφολογία της παραλίας αλλά και οι κακές καιρικές συνθήκες, έκαναν το έργο μας πολύ δύσκολο». Ακολούθως, αναφερόμενος στο επιχειρησιακό κομμάτι της διάσωσης δήλωσε ότι «εμείς ενεργοποιήσαμε όλο το σύστημα και αμέσως στην παραλία έφθασε μεγάλη δύναμη του Λιμενικού Σώματος αλλά και εθελοντές. Τα κύματα έφθαναν τα τέσσερα μέτρα και ήταν πολύ δύσκολη η προσέγγιση αλλά με την συμβολή του ελικοπτέρου καταφέραμε να διασώσουμε τους δύο άνδρες».