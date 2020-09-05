search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:31
search
MENU CLOSE

Μιχάλης Λαγάνης ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ

05.09.2020 07:04

Κεφαλονιά: Δραματική διάσωση λουόμενου και ναυαγοσώστη στον Μύρτο με ελικόπτερο

05.09.2020 07:04
Κεφαλονιά: Δραματική διάσωση λουόμενου και ναυαγοσώστη στον Μύρτο με ελικόπτερο - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο ανδρών που παρασύρθηκαν από τα κύματα στην παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονία, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή χθες το απόγευμα.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ένας κολυμβητής αγνόησε το απαγορευτικό και βούτηξε στην θάλασσα του Μύρτου.

Το δυνατό κύμα τον τράβηξε μέσα και ο ναυαγοσώστης παρότι είχε σχολάσει επέστρεψε για να τον βοηθήσει. Από την βιασύνη του δεν φόρεσε το προστατευτικό σχοινί να τον κρατήσει από την ξηρά και παρασύρθηκε και αυτός από το κύμα.

Μέχρι της πρώτες πρωινές ώρες, σκάφη του λιμεναρχείου Κεφαλονιάς προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τους δύο άνδρες που πάλευαν με τα κύματα και κρατιόντουσαν από μια μικρή σχεδία.

Λίγο μετά τις δυο το πρωί, έφθασε στην Κεφαλονιά ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος, όπου με σχοινιά πραγματοποίησε τη διάσωση των δύο ανδρών και τους μετέφερε στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς όπου τους περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.

Για την δύσκολη επιχείρηση στα μανιασμένα κύματα του Μύρτου μίλησε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο λιμενάρχης Κεφαλονιάς Αθανάσιος Σιούτης, ο οποίος έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερη επιχείρηση καθώς από την μία η μορφολογία της παραλίας αλλά και οι κακές καιρικές συνθήκες, έκαναν το έργο μας πολύ δύσκολο». Ακολούθως, αναφερόμενος στο επιχειρησιακό κομμάτι της διάσωσης δήλωσε ότι «εμείς ενεργοποιήσαμε όλο το σύστημα και αμέσως στην παραλία έφθασε μεγάλη δύναμη του Λιμενικού Σώματος αλλά και εθελοντές. Τα κύματα έφθαναν τα τέσσερα μέτρα και ήταν πολύ δύσκολη η προσέγγιση αλλά με την συμβολή του ελικοπτέρου καταφέραμε να διασώσουμε τους δύο άνδρες».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

colombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

agkistri_israilinoi_poreia_1008_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγκίστρι: Επίθεση ισραηλινών τουριστών σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης – «Απερίγραπτες σκηνές» (video)

mitsotakis ypourgiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Στέλιο Ράμφο: Εθνική απώλεια, χάνω έναν φίλο και συνομιλητή που πλούτιζε κάθε μας συζήτηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:27
fwtia-voiwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Προκαταρκτική εξέταση για τα αιολικά πάρκα μετά τη φωτιά στη Βοιωτία – Στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ άδειες, συντήρηση και πιθανές ποινικές ευθύνες

pisines-paidia-8234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα μπορεί να κινδυνεύσει ένα παιδί στο νερό – «Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα» εξηγεί ναυαγοσώστης

colombia
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 βαθμών στις ακτές του Ειρηνικού συγκλόνισε την Κολομβία – Αναφορές για σημαντικές ζημιές σε κτίρια (Video)

1 / 3