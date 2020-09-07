Μάρω Δούκα κατά εκκένωσης Rosa Nera: Όχι στην ξενοδοχοποίηση των μνημείων στο λόφο Καστέλι

Ανάρτηση στη σελίδα της στο facebook, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της σχετικά με τα σχέδια δημιουργίας ξενοδοχειακών μονάδων στο λόφο Καστέλι, μετά και την εκκένωση της κατάληψης της Rosa Nera, έκανε η κορυφαία Χανιώτισσα πεζογράφος Μάρω Δούκα.

H Μάρω Δούκα αντιδρά στα όσα εξελίσσονται τις τελευταίες μέρες στα Χανιά και κάνει μια γενικότερη τοποθέτηση σε σχέση με τα μνημεία και την «αξιοποίησή» τους.

«Είναι εμφανή στη φωτογραφία τα δυο κτίρια που θα διαμορφωθούν σε πολυτελές ξενοδοχείο. Και όλοι εσείς οι Χανιώτες που χαίρεστε, πώς φαντάζεστε το “Μπαλκόνι των Χανιών”; Πάρκινγκ μήπως ή πισίνα ή ρομαντική καφετέρια; Και πώς θα πηγαινόρχονται οι ακριβοί τουρίστες στα σοκάκια του πανάρχαιου Καστελιού; Λίγα μέτρα πιο νότια, στην οδό Κανεβάρο, βρίσκεται ο ανασκαμμένος ιερός χώρος της αρχαίας Κυδωνίας. Και κάτι ακόμη. Το ιστορικό κτίσμα της 5ης Μεραρχίας, κτισμένο στα θεμέλια παλαιότερων κτισμάτων, είχε παραχωρηθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης προκειμένου χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Ιδρύματος και όχι για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της:

Μάλιστα, με νέα της ανάρτηση στο facebook η Μάρω Δούκα πήρε και σαφή θέση υπέρ των διαδηλώσεων και αντιδράσεων που έχουν ξεσπάσει στην πόλη των Χανίων, σε ένδειξη αλληλεγγύης στην κατάληψη Rosa Nera.

«Να πω ότι χαίρομαι; Θα πω μόνο ότι αξίζει να είσαι νέος και να νοιάζεσαι πιο πολύ απ’ την καλοπέρασή σου για το κοινό μέλλον, για τις αξίες και την ισορροπία σου στη ζωή που δεν προσβλέπει στο ξεπούλημα, για το νόημα της αλληλεγγύης, για τον σεβασμό στην ιστορία, στο περιβάλλον και στην ανεκτίμητη ομοψυχία της συνοδοιπορίας…», είναι το σχόλιό της.