09.09.2020 14:42

Φεστιβάλ Βενετίας: Λαμπερές εμφανίσεις και τα φαβορί (Photos/Video)

Έλαμψαν στο 77ο Φεστιβάλ της Βενετίας γνωστοί αστέρες του Χόλιγουντ, αλλά και ανερχόμενοι ηθοποιοί. Οι παριστάμενοι φέτος πρέπει να ακολουθήσουν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς χώρους, ενώ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης είναι διαρκείς οι θερμομετρήσεις και ενδελεχείς οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Παράλληλα, το κοινό αποκλείστηκε από το κόκκινο χαλί ενώ αρκετοί, μεγάλοι σταρ θα λάμψουν δια της απουσίας τους στη φετινή διοργάνωση που θα ρίξει αυλαία στις 12 Σεπτεμβρίου

Οι αστέρες της 7ης Τέχνης αποχωρίζονται τις μάσκες τους μονάχα, όταν αστράφτουν τα φλας των φωτογράφων στη Μόστρα, καθώς το Φεστιβάλ της Βενετίας αποτελεί την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική διοργάνωση στην εποχή της πανδημίας. Στο κόκκινο χαλί παρέλασαν καταξιωμένοι καλλιτέχνες, όπως ο σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν και ο ηθοποιός Μαντς Μίκελσεν, αλλά και νέα ανερχόμενα αστέρια με όνομα βαρύ ως ιστορία. 

Η κόρη της Ούμα Θέρμαν, Μάγια Χοκ, με φόρεμα Atelier Versace, στολισμένο με κρύσταλλα Swarovski και λαμπερές απλικέ λεπτομέρειες πόζαρε στο πλευρό της Τζία Κόπολα, ανιψιά της Σοφίας Κόπολα, στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας «Mainstream». «Έχω υπέροχους ανθρώπους στους οποίους μπορώ να στραφώ για συμβουλές. Έχω ακούσει πράγματα, όπως ότι το άγχος είναι κομμάτι (του σινεμά) και να μάθω να το αγαπώ» ανέφερε η Τζία Κόπολα σε δηλώσεις της. 

ap_20249595152780.jpg
Μάγια Χοκ και Τζία Κόπαλα (Copyright: AP Images)

Η εντυπωσιακή ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς «The Crown» του Netflix, Βανέσα Κίρμπι, η οποία πρωταγωνιστεί σε δύο ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό κομμάτι του φεστιβάλ και διεκδικούν τον Χρυσό Λέοντα (Leone d’Oro), το «The World to Come» και το «Pieces of a Woman» μαγνήτισε τα φλας. «Τις γύρισα τη μία μετά την άλλη και μοιραζόμασταν τον υπεύθυνο μακιγιάζ και μοντέρ. Οπότε ένιωσα πως συνδέονταν κατά κάποιο τρόπο. Μετά, προφανώς, ήταν και οι δύο σχετικές με τι θλίψη και πως κάποιος τη διαχειρίζεται και την ξεπερνά» τόνισε στην κάμερα η Βανέσα Κίρμπι. Οι κριτικοί που είδαν τις δύο ταινίες μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Βενετία αποθεώνουν την ηθοποιό, κάνοντας λόγο για τις καλύτερες ερμηνείες στις ταινίες που είχαν προβληθεί μέχρι εκείνη την ώρα. 

ap_20249554762173.jpg
Βανέσα Κίρμπι (Copyright: AP Images)

Το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ διεκδικεί, επίσης, το ιρανικό φιλμ «Khorshid» ή αλλιώς «Sun Children» του Ματζίντ Ματζιντί. Γνωστού στο κοινό για την ταινία «Τα παιδιά του παραδείσου» που ήταν υποψήφια για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας. Λαμπερές ήταν στο κόκκινο χαλί και οι πρωταγωνίστριες της ταινίας «Miss Marx», του βιογραφικού φιλμ για την Ελέανορ Μαρξ, την πολιτική ακτιβίστρια του 19ου αιώνα και κόρη του Καρλ Μαρξ, που έκανε πρεμιέρα στο 77ο Φεστιβάλ της Βενετίας. Αυτό που κατάφεραν οι Ιταλοί ήταν να μην ακυρώσουν την εκδήλωση ούτε να το μεταφέρουν στο διαδίκτυ, θέλοντας να δείξουν ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες η Μόστρα θα είναι πάντα παρούσα. 

