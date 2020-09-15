Ρόδος: Τηλεφωνική απάτη «κόστισε» πάνω από 18.000 ευρώ σε ηλικιωμένη

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το Σάββατο ακόμη μια υπόθεση απάτης με θύμα μια 76χρονη ημεδαπή κάτοικο της Ρόδου.

Η 76χρονη κατήγγειλε ότι την 11η Σεπτεμβρίου 2020 και περί την 15:00 άγνωστος δράστης αφού την κάλεσε στο τηλέφωνο με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος συγγενικού της προσώπου κατόρθωσε να την εξαπατήσει και να της αποσπάσει τμηματικά το χρηματικό ποσό των 17.285 ευρώ και 2 λίρες και ένα σταυρό συνολικής αξίας 800 ευρώ τα οποία άφησε σε σημείο που της υπέδειξε ο δράστης στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η συγκεκριμένη μέθοδος απάτης έχει προσλάβει τρομακτικές διαστάσεις στο νησί με τους επιτήδειους να τηλεφωνούν κατά… ριπάς, προκειμένου να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα με δόλιο τρόπο.

Από την έρευνα της Ασφάλειας Ρόδου, μέχρι στιγμής, έχει προκύψει ότι οι επιτήδειοι, εξελίσσοντας τις αποσπασματικές κλήσεις σε μια καλοστημένη επιχείρηση, καλούν πλέον σε διαδοχικούς τηλεφωνικούς αριθμούς επικαλούμενοι διάφορα σενάρια για να πείσουν τον συνομιλητή τους, να τους παραδώσει άμεσα χρήματα, προκειμένου να «ξεμπλέξει» στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», λίγο έλειψε να πέσει θύμα των επιτηδείων και μητέρα δημάρχου που υπηρετεί στα Δωδεκάνησα, την οποίαν κάλεσαν προφασιζόμενοι πως η κόρη της είχε εμπλακεί σε ατύχημα και της ζήτησαν 40.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγει τις κυρώσεις του νόμου.

Η ηλικιωμένη προς στιγμή σάστισε, καθώς άκουσε μια γυναίκα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να κλαίει και να υποστηρίζει πως είναι η κόρη της που χτύπησε σε τροχαίο, ευτυχώς όμως πολύ γρήγορα ανέκτησε την ψυχραιμία της και κατάλαβε πως επρόκειτο για απάτη.

Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι δεκάδες, καταδεικνύοντας πως η Ρόδος, έχει μπει στο στόχαστρο των δραστών που αναζητούν υποψήφια θύματα για να τους αποσπάσουν χρήματα με δόλιο τρόπο.

Οι περισσότερο υποψιασμένοι κλείνουν αμέσως το τηλέφωνο, κάποιοι αντιλαμβάνονται στην πορεία ότι πρόκειται για απάτη ωστόσο τις περισσότερες φορές προκαλείται τεράστια αναστάτωση, μέχρι να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για επιτήδειους που προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα με αυτό το κόλπο.

Το πρόσχημα της πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, είναι από τις πλέον συνηθισμένες μορφές απάτης των τελευταίων ετών και δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται παρόμοια περιστατικά στη Ρόδο, όμως τις τελευταίες ημέρες φαίνεται πως οι επιτήδειοι έχουν στήσει… πάρτι!

Σύμφωνα με την αστυνομία η υποτιθέμενη πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, είναι η πιο συνηθισμένη μορφή απάτης και στοχεύει στην πρόκληση πανικού του θύματος.