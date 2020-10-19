Οριστικά ανοίγουν τα γήπεδα: Με κόσμο Ολυμπιακός – Μαρσέιγ και ΠΑΟΚ-Ομόνοια

Τα γήπεδα ανοίγουν ξανά για τους φιλάθλους εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού καθώς η απόφαση έχει ληφθεί και είναι οριστική. Και μάλιστα πιο σύντομα από το αναμενόμενο καθώς πριν από τη Super League, οι θύρες του Γ. Καραϊσκάκης και της Τούμπας θα υποδεχτούν τους φίλους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, αντιστοίχως, στα επερχόμενα ευρωπαϊκά ματς για το Champions League και το Europa League με Μαρσέιγ και Ομόνοια.

Μετά από πολλούς μήνες με κενές εξέδρες, ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα έστω και με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA η υγειονομική επιτροπή του υπουργείου Υγείας ενέκρινε την επιστροφή των φιλάθλων στις κερκίδες και οι αποφάσεις αναμένεται να επισημοποιηθούν εντός της ημέρας. Μάλιστα, η απόφαση θα έχει άμεση ισχύ καθώς η αρχή θα γίνει στα ευρωπαϊκά παιχνίδιου του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ και του ΠΑΟΚ με την Ομόνοια με την έκδοση εισιτηρίων για το 10% ανά θύρα. Συγκεκριμένα ο αγώνας Ολυμπιακός – Μαρσέιγ την Τετάρτη (21/10) στο Φάληρο θα γίνει παρουσία 3.200 οπαδών και το ΠΑΟΚ – Ομόνοια στην Τούμπα την Πέμπτη (22/10) θα γίνει με 2.900 φιλάθλους.

Σε ό,τι αφορά τη Super League, η επιστροφή του κόσμου θα γίνει πιλοτικά, αρχικά με δύο αναμετρήσεις την προσεχή αγωνιστική (6η). Πρόκειται για τους αγώνες Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (25/10) και Ατρόμητος – Παναιτωλικός (26/10), επίσης στο 10% της χωρητικότητας ανά θύρα, ενώ, καλώς εχόντων των πραγμάτων, από την 7η αγωνιστική θα επιτραπεί η παρουσία φιλάθλων σε όλους τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι η ανώτατη προσέλευση θα φτάνει μέχρι τους 3.500 θεατές και αφορά το ΟΑΚΑ, το μεγαλύτερο στάδιο στη χώρα που είναι χωρητικότητας 67.000 θεατών. Σε πρώτη φάση, οι υγειονομικές αρχές θέλουν να διαπιστώσουν πώς θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο πλάνο για να διαπιστωθεί στην πράξη αν είναι εφικτό εν μέσω πανδημίας να ανοίξουν τα γήπεδα με ασφάλεια. Σημειωτέον ότι όλα τα εισιτήρια θα διατίθενται ηλεκτρονικά με ταυτοποίηση, ενώ φυσικά θα κρατούνται οι απαραίτητες αποστάσεις στα γήπεδα. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρές ποινές σε περίπτωση παραβάσεων και μη τήρησης των μέτρων.