Υεμένη: Συγκρούσεις μέσα στη «συμμαχία» ενάντια στους Χούθι

Οκτώ αυτονομιστές στρατιώτες και πέντε άνδρες των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών του πυροβολικού στη νότια Υεμένη, όπου οι συγκρούσεις εντείνονται, έγινε γνωστό σήμερα από στρατιωτικές πηγές και των δύο πλευρών.

Οι δυνάμεις του Μεταβατικού Συμβουλίου του Νότου (STC) διεκδικούν τον έλεγχο των νότιων επαρχιών της Υεμένης από τις φιλοκυβερνητικές στρατιωτικές δυνάμεις. Παράλληλα, οι δύο πλευρές είναι σύμμαχοι στον αγώνα ενάντια στους αντάρτες Χούθι, που ελέγχουν τον βορρά της χώρας μετά τον πόλεμο που ξέσπασε το 2014.

Το STC «έχασε οκτώ μέλη του, μεταξύ των οποίων και δύο αξιωματικούς» ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν από τα πυρά, το βράδυ της Παρασκευής, στα παράλια του Αμπιάν, σύμφωνα με μια πηγή του κινήματος αυτού, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη.

Στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν επίσης «πέντε μέλη των δυνάμεων της κυβέρνησης», σύμφωνα με άλλη, φιλοκυβερνητική πηγή.

Παρά τη συμμαχία τους ενάντια στους Χούθι, οι δύο πλευρές δεν σταματούν να συγκρούονται μεταξύ τους στον νότο, προς μεγάλη απογοήτευση της γειτονικής Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει τεθεί επικεφαλής ενός διεθνούς συνασπισμού με στόχο να εκδιώξει τους σιίτες, φιλοϊρανούς αντάρτες. Μια στρατιωτική επιτροπή, την οποία συγκρότησε η Σαουδική Αραβία για να αποτρέψει την κλιμάκωση στον νότο «δεν κατάφερε (να παρεμβληθεί) όταν ξεκίνησε η ανταλλαγή πυρών», πρόσθεσε η φιλοκυβερνητική πηγή.

Μια συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2019 με τη μεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας προέβλεπε τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης στους κόλπους του συνασπισμού και το μοίρασμα της εξουσίας στη νότια Υεμένη, ωστόσο η εφαρμογή της μένει στα χαρτιά. Τον Απρίλιο το STC διακήρυξε την αυτονομία του νότου όμως δύο μήνες αργότερα έχασε τον έλεγχο του Σοκότα, ενός νησιού στρατηγικής σημασίας απέναντι από το Κέρας της Αφρικής.

Η μάχη για την εξουσία στον νότο υπονομεύει ακόμη περισσότερο το κύρος της κυβέρνησης απέναντι στους αντάρτες Χούθι που έχουν εδραιωθεί στον βορρά.