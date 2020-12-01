Champions League: Μαρσέιγ-Ολυμπιακός 2-1 – «Λύγισαν» με δύο πέναλτι οι ερυθρόλευκοι – Τα σενάρια της πρόκρισης στο Europa League

Στο Βελοντρόμ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Μαντί Καμαρά, αλλά δέχθηκε την ήττα (2-1) από τη Μαρσέιγ. Η Πόρτο και η Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως γκολ (0-0) στο Ντραγκάο.

Οι Πειραιώτες, παρότι προηγήθηκαν με τον Καμαρά (33′) στο πρώτο μέρος, είδαν τους Γάλλους με δύο πέναλτι του Παγέτ (55′, 75′) να κάνουν το 2-1 και να δίνουν στη Μαρσέιγ τους πρώτους βαθμούς της στους ομίλους.

Ο Ολυμπιακός έμεινε τρίτος και την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην αδιάφορη Πόρτο θα παίξει για να μείνει εκεί, τρίτος, ώστε να συνεχίσει στο Europa.

Οι ερυθρόλευκοι υπερτερούν στην ισοβαθμία με τη Μαρσέιγ βάσει του τέταρτου κριτηρίου (οι δύο ομάδες έχουν από ίδιους – τρεις – βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια, ίδια διαφορά γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια και ίδια επίθεση), καθώς έχουν καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα ματς με τη γαλλική ομάδα.

Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός θέλει κόντρα στην Πόρτο το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι η Μαρσέιγ στο Μάντσεστερ με τη Σίτι για τις δύο αναμετρήσεις της τελευταίας έκτης αγωνιστικής.

Ουσιαστικά εάν ο Ολυμπιακός νικήσει την Πόρτο, δεν ενδιαφέρεται τι θα γίνει στο Έτιχαντ.

Με πληροφορίες από sport24.gr