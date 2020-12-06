Άκης Σακελλαρίου: «Πέρασα τη διαδικασία της ΜΕΘ οδυνηρά» (Video)

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Για την περιπέτεια που βίωσε, το καλοκαίρι του 2018, όταν κατέληξε στη ΜΕΘ έχοντας «χτυπηθεί» από τη νόσο των Λεγεωνάριων, μίλησε -μεταξύ άλλων- στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha ο Άκης Σακελλαρίου.

«Βιώνω την καραντίνα με ηρεμία και γαλήνη. Καταλαβαίνω τη δυσκολία του πράγματος. Ευτυχώς έχουν ειπωθεί κάποια πράγματα για το μελλοντικό εμβόλιο κι αυτό δίνει μια προοπτική ελπίδας και με κάνει να λέω θα περάσει. Σε αυτή την περίπτωση φοβάμαι. Λόγω αυτού που έχω περάσει, που άφησε κάτι, δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός μου αν χτύπα ξύλο το πάθω. Έχω περάσει τη διαδικασία της ΜΕΘ από πρώτο χέρι και οδυνηρά. Πριν το πάθω σκεφτόμουν ότι δεν είναι τίποτα. Για 15 ημέρες που το είχα κολλήσει συνέχιζα τις παραστάσεις. Από χαζομάρα μου και απόλυτη άγνοια κινδύνου. Εκείνη την περίοδο τη σκέφτομαι σαν την αναγέννηση. Λες και αναστήθηκα. Σιγά σιγά κατάλαβα τι πέρασα. Όταν ξύπνησα από το κώμα και είδα όλους τους ανθρώπους δίπλα μου είπα “ρε παιδιά τι κάνετε εδώ πέρα, μια μέρα κοιμήθηκα” και μου απάντησαν “τι μια μέρα, δέκα μέρες κοιμόσουν”», ανέφερε ο ηθοποιός.

»Τη μια μέρα ήμουν σε παράσταση στο Mamma Mia και σε δύο μέρες ήμουν σε κώμα. Αυτό κάνει και ο Covid-19», εξήγησε.

«Σπούδασα νομική. Πήρα και το πτυχίο αλλά ήμουν ήδη ηθοποιός. Στην αρχή μπορεί να την άκουσα, αλλά δεν νομίζω ότι ψωνίστηκα. Φυσικά το να σε αναγνωρίζουν στον δρόμο και να σου λένε “δώσε μου ένα αυτόγραφο” είναι όμορφο. Το Άκης είναι από το Καλούδης. Καλούδης Σακελλαρίου λέγομαι. Οι κολλητοί μου ακόμα με φωνάζουν Καλούδη», αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός.