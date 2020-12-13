Νέο παραλήρημα της Άγκυρας: Ζητά αποστρατικοποίηση έξι ελληνικών νησιών με νέες Navtex

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι προκλήσεις της Άγκυρας θέτοντας, με νέες Navtex, ζήτημα αποστρατικοποίησης έξι ελληνικών νησιών.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη Σαμοθράκη, τη Λήμνο, τη Χίο, τη Σάμο, την Τήλο και τη Χάλκη.
Όπως αναφέρεται στις Navtex, παραβιάζονται τόσο η Συνθήκη της Λωζάννης, την οποία, πάντως, ο Tούρκος πρόεδρος έχει ζητήσει την αναθεώρησή της, όσο και τη Συνθήκη των Παρισίων.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
