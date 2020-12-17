Κύπρος: Πήγε για μανιτάρια, χάθηκε στο δάσος – Βρέθηκε μετά από ώρες

Πήγε για μανιτάρια και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια μεγάλη περιπέτεια. Σε κινητοποίηση τέθηκε χθες η Αστυνομία στην επαρχία Πάφου, για εντοπισμό 21χρονου, ο οποίος χάθηκε στο δάσος Παναγιάς.

Γύρω στις 4.30μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι 21χρονος κάτοικος χωριού της επαρχίας Πάφου, ενώ βρισκόταν στο δάσος Παναγιάς για συλλογή μανιταριών έχασε τον προσανατολισμό του, με αποτέλεσμα να χαθεί.

Άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Παναγιάς μετέβησαν στην περιοχή προς εντοπισμό του 21χρονου, συνοδευόμενοι από μέλη του Δασικού Σταθμού Παναγιάς, μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και κατοίκους του χωριού Παναγιά.

Όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος, ο 21χρονος εντοπίστηκε γύρω στις 7.10μ.μ., στην περιοχή «Γκρεμμοί του Παγνούτη» στο δάσος Παναγιάς. Ο 21χρονος, ο οποίος ήταν καλά στην υγεία του, μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Παναγιάς, με ασφάλεια.