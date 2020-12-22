Ανησυχία στη Σικελία από το νέο «ξέσπασμα» της Αίτνας (Video)

Η πρόσφατη ηφαιστειακή δραστηριότητα στο όρος Αίτνα της Ιταλίας εντατικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, καθώς ένα μεγάλο κύμα λάβας ξεπήδησε προς τα δυτικά, από το μεγαλύτερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, θέτοντας τους κατοίκους των ανατολικών ακτών της Σικελίας σε επιφυλακή.
Η νέα έκρηξη στο νοτιοανατολικό κρατήρα του ηφαιστείου των 3.329 μέτρων, είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί άλλι ένα «σιντριβάνι λάβας» (παροξυσμός), φωτίζοντας τους ουρανούς της Σικελίας τα ξημερώματα της Τρίτης, πριν τους γεμίσει με πυκνά σύννεφα καπνού και τέφρα.
Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, η πρόσφατη δραστηριότητα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου κύκλου αυξημένων «παροξυσμών» στο ηφαίστειο τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
