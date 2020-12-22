Ιταλία: Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Σικελία

Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή έξω από την πόλη Ραγκούζα, στην ανατολική Σικελία, στις 9 και 27 λεπτά το βράδυ, ώρα Ιταλίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 30 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή, εκτός από όλο το νησί της Σικελίας, στην ιταλική περιφέρεια της Καλαβρίας και στην Μάλτα. Μέχρι αυτή την στιγμή, δεν προκύπτει να υπάρχουν θύματα ή υλικές ζημιές.