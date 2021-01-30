ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:45
30.01.2021 10:41

Αφγανιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας με 15 νεκρούς και πέντε τραυματίες

Τουλάχιστον 8 μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Ταλιμπάν, εναντίον στρατιωτικής βάσης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Σήμερα το πρωί οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα Humvee… οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν», όπως ανέφερε σε ανακοίνωση το γραφείο της κυβέρνησης στην επαρχία Νανγκαρχάρ.

Στο μεταξύ, ο Ατζμάλ Ομάρ, αναπληρωτής επικεφαλής του επαρχιακού συμβουλίου, μέτρησε 15 νεκρούς και πέντε τραυματίες στην επίθεση που έγινε σήμερα το πρωί κοντά σε στρατιωτική βάση.

Οι Ταλιμπάν γρήγορα ανέλαβαν την ευθύνη της επίθεσης κάνοντας λόγο για 50 θύματα. Οι μαχητές, ωστόσο, συχνά έχουν την τάση να υπερβάλλουν σε αυτού του είδους τον απολογισμό.

