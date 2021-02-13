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13.02.2021 13:42

Αφγανιστάν: Βυτιοφόρο εξερράγη στα σύνορα με το Ιράν – Τουλάχιστον 10 τραυματίες

13.02.2021 13:42
Αφγανιστάν: Βυτιοφόρο εξερράγη στα σύνορα με το Ιράν - Τουλάχιστον 10 τραυματίες - Media

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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη ενός βυτιοφόρου και τη φωτιά που ξέσπασε στη συνέχεια στο μεγαλύτερο τελωνειακό φυλάκιο, στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Ιράν.

Η πυρκαγιά, στη μεθοριακή πόλη Ισλάμ Καλά, επεκτάθηκε σε δεκάδες φορτηγά που μετέφεραν καύσιμα, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο τηλεοπτικό κανάλι TOLONews ότι καίγονται πολλές νταλίκες.

Πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση ενώ, σύμφωνα με τον Ουαχίντ Καταλί, τον κυβερνήτη της επαρχίας Χεράτ, ζητήθηκε κατεπείγουσα βοήθεια από τις ιρανικές αρχές γιατί το Αφγανιστάν δεν διαθέτει τα μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη, Τζιλάνι Φάρχαντ, είπε στο πρακτορείο Xinhua ότι ζητήθηκε επίσης βοήθεια από τη νατοϊκή αποστολή Resolute Support.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την έκρηξη, αν επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση ή για ατύχημα.

Οι δέκα τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Ο αριθμός των θυμάτων όμως ενδέχεται να αυξηθεί, είπε ο Μοχάμαντ Σιρζάι, ένας εκπρόσωπος των υγειονομικών υπηρεσιών της επαρχίας Χεράτ.

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