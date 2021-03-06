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06.03.2021 18:02

Ταμίλα Κουλίεβα: Έχει συμβεί να φύγω και από πρόβες επειδή μου ύψωσαν φωνή (Video)

06.03.2021 18:02
Ταμίλα Κουλίεβα: Έχει συμβεί να φύγω και από πρόβες επειδή μου ύψωσαν φωνή (Video) - Media

 

Για τη συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τον Γιώργο Κιμούλη, αλλά και στο bullying που έχει δεχτεί η ίδια στο θέατρο και μάλιστα από γυναίκα ηθοποιό μίλησε η Ταμίλα Κουλίεβα, στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται». 

«Ειδικά ο Γιώργος Κιμούλης θεωρείται δύσκολος συνεργάτης, απαιτητικός, ίσως και απόλυτος πολλές φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και πρόσθεσε πως για πολλά από τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν τα έμαθε αφού δημοσιοποιήθηκαν. 

Μάλιστα αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί και η ίδια bullying στο θέατρο, μάλιστα, ήταν από γυναίκα ηθοποιό.

«Θυμήθηκα ένα περιστατικό, το οποίο μπορώ να το κατατάξω στην κατηγορία bullying που μου έχει συμβεί. Θεωρώ ότι ο τρόπος που το αντιμετώπισα έκανε καλό σε όλον τον θίασο. Ήταν κακή συμπεριφορά γυναίκας προς εμένα. Δεν είναι εύκολο και μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι δεν αντιδρούν άμεσα. Έχει συμβεί να φύγω και από πρόβες όταν ξεκίνησα. Μου ύψωσαν τη φωνή και είπα ότι δεν μου έχει υψώσει τη φωνή ούτε ο πατέρας μου και έφυγα», είπε η Ταμίλα Κουλίεβα.

 

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