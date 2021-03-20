Στη βάση της Σούδας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ» (Photo | Video)

Στην ναυτική βάση του Μαραθίου κατέπλευσε λίγο πριν τις 11 το πρωί το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower.

Το πλοίο προσέγγισε με την βοήθεια 4 ρυμουλκών στην προβλήτα Κ14, ενώ κατά την είσοδο του στο λιμάνι συνοδευόταν από σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ταχύπλοα σκάφη του Ναυτικού.

Το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο διαθέτει πλήρωμα 5.600 ατόμων και έχει την δυνατότητα μεταφοράς 90 μαχητικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων και αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο θα επισκεφθεί την Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το «Αϊζενχάουερ» είναι ένα κολοσσιαίο αεροπλανοφόρο, καμάρι της αμερικανικής ναυτικής δύναμης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται, το USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) (γνωστό ανεπίσημα ως «Ike») είναι ένα αεροπλανοφόρο που κινείται με πυρηνική ενέργεια. Το πλοίο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 1977, είναι το δεύτερο από τα δέκα αερομεταφορείς κατηγορίας Nimitz που βρίσκονται σε υπηρεσία και είναι το πρώτο πλοίο που πήρε το όνομά του από τον 34ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Dwight D. Eisenhower.

Αρχικά ονομάστηκε απλώς USS Eisenhower, ως το επικεφαλής πλοίο της κατηγορίας Nimitz, αλλά το όνομα άλλαξε στην παρούσα μορφή του στις 25 Μαΐου 1970.

Το αεροπλανοφόρο, όπως και όλα τα υπόλοιπα της κατηγορίας του, κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της Newport News Shipbuilding Company στη Βιρτζίνια, με τον ίδιο σχεδιασμό με το επικεφαλής πλοίο, αν και το συγκεκριμένο έχει εκσυγχρονιστεί δύο φορές για να έρθει στα πρότυπα αυτών που κατασκευάστηκαν πιο αργότερα.

Από την έναρξη λειτουργίας του, το USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) συμμετείχε σε αποστολές, συμπεριλαμβανομένης της Επιχείρησης Eagle Claw κατά τη διάρκεια της κρίσης ομήρων του Ιράν το 1980, καθώς και του Πολέμου του Κόλπου στη δεκαετία του 1990, και πιο πρόσφατα για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Πηγή: Creta24