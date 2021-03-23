O Mητσοτάκης στο αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ: Έχουμε δεσμούς πρωτίστως αξιακούς με τις ΗΠΑ (Photos)

Με αναφορές στον επικείμενο εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και τους δεσμούς της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το αεροπλανοφόρο του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών USS Dwight D. Eisenhower (Αϊζενχάουερ) που είναι ελλιμενισμένο στη ναυτική βάση της Σούδας.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο διοικητής των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στην Ευρώπη και την Αφρική, ναύαρχος Ρόμπερτ Μπερκ, και ο υποναύαρχος Σκοτ Ρόμπερτσον, διοικητής της ομάδας κρούσης της οποίας ηγείται το «Eisenhower», ενώ ξεναγήθηκε στο αεροπλανοφόρο από τον πλοίαρχο Πολ Καμπάνια.

«Αυτή την εβδομάδα, καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, σκεφτόμαστε τους δεσμούς που μας ενώνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεσμοί, οι οποίοι δεν είναι μόνο κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, είναι πρωτίστως δεσμοί αξιακοί. Ενθυμούμαστε ότι ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε πολύ συχνά με τον Τόμας Τζέφερσον», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι «η στρατιωτική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδος βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα».

Ο κ.Μητσοτάκης αρχικά επισκέφθηκε υπόστεγο όπου φυλάσσεται ελικόπτερο MH-60R «Romeo», ένα από τα πλέον σύγχρονα ελικόπτερα του αμερικανικού Ναυτικού. Η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση για την απόκτηση τεσσάρων τέτοιων ελικοπτέρων σε πρώτη φάση, συν ακόμα τρία στη συνέχεια. Τα πρώτα θα παραληφθούν στα μέσα του 2022. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από το πλήρωμα για τις ποικίλες επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροσκάφους και για τον χειρισμό του.

«Θα ήθελα να τονίσω πόσο μεγάλη τιμή είναι για μένα προσωπικά, αλλά και για την εθνική μας αποστολή που έχουμε μαζί μας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και το επιτελείο του, από την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, στο αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower, στη βάση της Σούδας, σήμερα. Η βάση αποτελεί σημείο αναφοράς της Αμυντικής μας συνεργασίας. Η στήριξη που προσφέρει η Ελλάδα είναι απαραίτητη για την παρουσία των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Τονίζω ακόμα την απόφαση του Προέδρου Μπάιντεν, αλλά και την προσωπική του δέσμευση να προάγουμε τη σχέση αυτή σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, κατά τον χαιρετισμό του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός περπάτησε στο κατάστρωμα και στον διάδρομο απονήωσης και προσνήωσης, όπου βρίσκονταν «παρατεταγμένα» μαχητικά αεροπλάνα F/A-18. Ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροπλανοφόρου, τον οπλισμό του και τους μηχανισμούς που διαθέτει για την ασφαλή απονήωση και προσνήωση αεροσκαφών που κινούνται με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες. Σημειώθηκε επίσης η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και των ΗΠΑ, με κορωνίδα τη Σούδα, για την προάσπιση κοινών αξιών και συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή.

Αναχώρηση πρωθυπουργού και αναμνηστικά

Μετά την ολοκλήρωση της περιήγησης, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, τον αντιναύαρχο Μπερκ, τον υποναύαρχο Ρόμπερτσον και τον καπετάνιο Καμπάνια. Από ελληνικής πλευράς στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο υπουργός ‘Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Κατά την αναχώρησή του ο πρωθυπουργός έλαβε από το πλήρωμα συμβολικά δώρα, την ομαδική φωτογραφία που είχε ληφθεί νωρίτερα, ένα νόμισμα και ένα καπέλο από την ομάδα του αμερικανικού στόλου στην οποία υπάγεται το αεροπλανοφόρο.

Το USS Dwight D. Eisenhower ηγείται ναυτικής δύναμης κρούσης που διαθέτει, μεταξύ άλλων, καταδρομικά τύπου Ticonderoga και αντιτορπιλικά τύπου Arleigh Burke. Κατά την πλεύση προς την Κρήτη στην ομάδα του ενσωματώθηκε η φρεγάτα «Ψαρά» του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ έγιναν ασκήσεις συνεκπαίδευσης με τη συμμετοχή δύο ελληνικών υποβρυχίων και μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας.