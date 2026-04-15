Καταγγελία για τον 26χρονο που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς: «Έβαλε χάπι βιασμού στο ποτό μου»

Την Παρασκευή (17/4) θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες (26, 23 και 22 ετών) για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεων και για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Γυναίκα που μίλησε στο Star υποστήριξε ότι ο 26χρονος κατηγορούμενος τον Αύγουστο του 2022 της χορήγησε χάπι βιασμού. «Τον Αύγουστο του 2022 είχα πάει να πιώ ένα ποτό σε μαγαζί εστίασης στην πλατεία του Αργοστολίου. Τότε ήμουν 26 χρόνων. Κάθισα στο μπαρ, παρήγγειλα ένα ποτό και εκείνος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Παρόλο που δεν τον γνώριζα, ξεκίνησε να μου μιλάει και στη συνέχεια με φλέρταρε. Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δε θυμάμαι τίποτε άλλο. Ξύπνησα στο σπίτι μου την επόμενη ημέρα το πρωί».

«Έλεγα δεν μπορεί να “έσβησαν όλα”, κάτι μου έριξαν. Τότε δεν πήγα στην αστυνομία, γιατί ζούμε σε μία μικρή κοινωνία και δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Τώρα όμως, που έχω γίνει μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της μαμάς της Μυρτούς και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ. Πήγα το βράδυ της Τρίτης και κατήγγειλα το περιστατικό στην Ασφάλεια Αργοστολίου», πρόσθεσε.

«Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας αμέσως υποψιάστηκα αυτόν, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Όταν βγήκε το όνομά του επιβεβαιώθηκα. Δεν έχω μεθύσει ποτέ, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Να φανταστείτε ότι την επόμενη ημέρα πήγα στο μαγαζί και ζητούσα συγγνώμη που λιποθύμησα και τους αναστάτωσα. Σαν να φταίω εγώ. Άκουσα ότι το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες και πήγαν να καταθέσουν κι αυτές στην αστυνομία», συνέχισε.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις καταγγελίες να εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας. Ο 26χρονος έφερε τα ναρκωτικά σύμφωνα με τις καταθέσεις των κατηγορουμένων.

