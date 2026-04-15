ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 23:27
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

15.04.2026 22:14

«Αφού κάναμε ναρκωτικά, είχε σπασμούς» – Tι λέει ο 23χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά 

Τη δική του εκδοχή για όσα διαδραματίστηκαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Κεφαλονία έδωσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς.

Ο 23χρονος, όπως και ο 26χρονος και ο 22χρονος συγκατηγορούμενος τους, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεων και για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Μιλώντας στο MEGA, είπε οτι αφού έκαναν χρήση ναρκωτικών, είδαν τη Μυρτώ να έχει σπασμούς. «Ήμασταν στο δωμάτιο με η Μυρτώ. Ο 26χρονος μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η 19χρονη. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών, την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος κατηγορούμενος. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να έχει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το έκανε για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 23χρονος υποστήριξε ότι ο 26χρονος και ο 22χρονος τον απέτρεψαν να καλέσει ασθενοφόρο. «Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά αλλά τίποτα. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι την βρήκαν στον δρόμο. Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη και την κατέβασαν κάτω». 

Ερωτηθείς γιατί έκρυψε το κινητό της είπε «προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από το διαμέρισμα και ύστερα με τα πόδια πήγα στο νοσοκομείο για να της αφήσω το κινητό της. Εκεί είδα τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκα να πάω, μη βρω τον μπελά μου», είπε ο 23χρονος.

Λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον 23χρονο και τους άλλους δύο νεαρούς, και καταλήξει νεκρή, η 19χρονη Μυρτώ είχε βρεθεί με τον σύντροφό της, ο οποίος την πήγε στο σημείο όπου είχε δώσει ραντεβού με τον κολλητό της, όπως του είχε ζητήσει το κορίτσι.

