Τυρί: Πέντε λόγοι για να το εντάξετε στη διατροφή σας!

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Πέντε μοναδικά οφέλη του τυριού επαναπροσδιορίζουν τη σημασία του τροφίμου για την υγεία και συστήνουν την ένταξή του στη διατροφή μας σε καθημερινή βάση. Ποιο είναι το κορυφαίο μυστικό ωστόσο, για να αποκομίσουμε τα οφέλη του πιο νόστιμου τροφίμου;

Η αλήθεια είναι ότι συχνά αποφεύγουμε το τυρί επειδή είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά και θερμίδες, επομένως δεν φαίνεται να έχει μια εδραιωμένη θέση στην καθημερινή μας διατροφή. Ωστόσο νεότερες έρευνες απενοχοποιούν την κατανάλωση τυριού και μας δίνουν σημαντικούς λόγους να εντάξουμε αυτό το γαλακτοκομικό προϊόν στη διατροφή μας, αρκεί να προσέχουμε μια σημαντική παράμετρο: την ποσότητα

Μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Γεγονός: Οι Γάλλοι καταγράφουν χαμηλά ποσοστά καρδιοπαθειών παρά την υψηλή κατανάλωση τυριών και άλλων τροφών πλούσιων σε κορεσμένα λιπαρά όπως η πάπια και το βούτυρο. Το φαινόμενο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως «γαλλικό παράδοξο».

Σύμφωνα με ανάλυση του 2016 31 μελετών κοόρτης σχετικά με την κατανάλωση γαλακτοκομικών, φάνηκε ότι 56,6 γραμ. τυρί την ημέρα σχετίζεται με μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου κατά 18%.

Όπως ανέφεραν στο British Journal of Nutrition οι ερευνητές , η εξήγηση βρίσκεται πιθανώς στα μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο, όπως και στη ριβοφλαβίνη και τη βιταμίνη Β12 που αφθονούν στα τυριά. Επιπλέον, 23 περίπου γρ. τυρί την ημέρα συνδέθηκαν με μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 13%. Ίσως λοιπόν και μια ακόμη εξήγηση να οφείλεται στη μικρή ποσότητα που καταναλώνουν οι Γάλλοι

Αποτρέπει την εμφάνιση διαβήτη

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), περίπου 28 γρ. τυρί την ημέρα μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες διαβήτη τύπου 2 – 8%, ενώ μικρότερο κίνδυνο εξασφάλισαν και 3/4 της κούπας γιαούρτι καθημερινά. Άλλη έρευνα στο AJCN διαπίστωσε ότι μικρότερη κατανάλωση τυριού από την παραπάνω πέτυχε χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 για τις γυναίκες.

Για τη σχέση ευθύνονται πιθανώς τα κορεσμένα λιπαρά βραχύτερης αλύσου που περιέχονται στο τυρί καθώς και το ασβέστιο που αυξάνει την έκκριση ινσουλίνης και μειώνει την αντίσταση σε αυτήν, ιδιότητα που συναντάται και στην πρωτεΐνη ορού γάλακτος, εκτιμούν οι ερευνητές.

Για μια ακόμη φορά ωστόσο σημείωνεται και η μικρή ποσότητα τυριού ημερησίως που σχετίζεται με μείωση του κινδύνου. Η με μέτρο ισορροπημένη διατροφή επομένως, παίζει καθοριστικό ρόλο

Αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Έρευνα 15 ετών που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Clinical Nutrition το 2016 έδειξε ότι για το περίπου 56,6 γραμ. τυρί την ημέρα μείωσε τον κίνδυνο θανάτου στη διάρκεια της μελέτης κατά 38% για το δείγμα των 960 Γάλλων εθελοντών. Εν προκειμένω, ρόλο-κλειδί διαδραμάτισε πιθανώς το ασβέστιο χάρη στην ικανότητα μείωσης της αρτηριακής πίεσης ή της απορρόφησης λιπαρών από το έντερο

«Ρίχνει» τη χοληστερόλη

Το ασβέστιο του τυριού καθώς και η βιταμίνη Κ2 -η οποία απαντάται σε γαλακτοκομικά προϊόντα ζύμωσης- φαίνεται πως σχετίζονται και με τις θετικές επιπτώσεις του τροφίμου στα επίπεδα χοληστερόλης. Ανάλυση του 2015 τυχαίων ελεγχόμενων δοκιμών που συνέκριναν τα επίπεδα χοληστερόλης μετά από μια διατροφή πλούσια σε βούτυρο ή τυρί, ανέδειξε την υπεροχή της δεύτερης, παρά την κοινή περιεκτικότητα σε θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά. Ωστόσο, η ανάλυση έδειξε πως για τους συμμετέχοντες μειώθηκαν και τα επίπεδα καλής χοληστερόλης

Δυναμώνει τους μύες

Ενδιαφέρουσα μελέτη έδειξε ότι ποσότητα περίπου ίση με ένα φλιτζάνι τυριού ρικότα την ημέρα για 12 εβδομάδες σχετίστηκε με αύξηση στη μυϊκή μάζα και καλύτερη ισορροπία σε υγιείς ενήλικες άνω των 60 ετών, σύμφωνα με έρευνα του 2014 στο Clinical Interventions in Aging που απέδωσε τα οφέλη στις πρωτεΐνες καζεΐνη και ορού γάλακτος.

Πηγή: ygeiamou

Photo by Pixabay