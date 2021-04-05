search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 17:00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

05.04.2021 21:47

Voucher 200 ευρώ για λάπτοπ ή τάμπλετ: Άνοιξε η πλατφόρμα – Πού θα κάνετε την αίτηση

05.04.2021 21:47
Άνοιξε η πλατφόρμα για τους δικαιούχους της “Ψηφιακής Μέριμνας” και συγκεκριμένα για την αγορά laptop ή tablet από μαθητές και φοιτητές με το voucher να φτάνει τα 200 ευρώ. Από σήμερα, 5 Απριλίου υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης οι δικαιούχοι του Α’ Κύκλου του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα».

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Α’ κύκλου του προγράμματος, μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία.

Οι αιτούντες εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται. Για τον Α’ Κύκλο, ζητούνται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, η δήλωση της βαθμίδας φοίτησης των τέκνων προς όφελος των οποίων γίνεται η αίτηση, κάποια στοιχεία σχετικά με τη φοίτηση των ωφελούμενων τέκνων (όπως ο αριθμός σχολικού μητρώου για τους μαθητές), και η επαλήθευση του προσωπικού κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα σταλούν οι κωδικοί των επιταγών με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης. Οι έλεγχοι επιλεξιμότητας γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω διασταύρωσης πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν κάποια από τα στοιχεία ηλεκτρονικά, απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Μόλις η αίτησή τους εγκριθεί, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιταγή ή τις επιταγές τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους. Οι επιταγές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 12 Απριλίου έως και τις 30 Ιουλίου για την αγορά εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού της επιλογής των δικαιούχων, από εγκεκριμένο προμηθευτή της επιλογής τους. Τα Μητρώα Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος τις προσεχείς ημέρες και θα ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές είτε για την κάλυψη του συνολικού κόστους του εξοπλισμού της επιλογής τους, είτε για την κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους, εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία των διαθέσιμων επιταγών. Οι οικογένειες με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και τρεις επιταγές για την αγορά μίας μοναδικής συσκευής, εφόσον το επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να καταθέσετε την αίτησή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.digital-access.gov.gr ή απευθείας την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δικαιούχων στη διεύθυνση https://beneficiary.digital-access.gov.gr/

1 / 3