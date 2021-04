Μπορεί να προσέχουμε τη διατροφή μας, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν καθόμαστε να μετράμε ακριβώς το πόσα μακροθρεπτικά συστατικά παίρνουμε απ’ όσα τρώμε.

Εντούτοις, μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η αύξηση πρόσληψης σε ένα βασικό θρεπτικό συστατικό στη διατροφή σας μπορεί να είναι ένας απλός τρόπος για να σας βοηθήσει να αποφύγετε κάτι τόσο σοβαρό, όσο η νεφρική νόσος.

Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουμε αρκετά θρεπτικά συστατικά όπως υγιή λίπη, σύνθετους υδατάνθρακες και άπαχες πρωτεΐνες στη διατροφή μας κάθε μέρα.

Γνωρίζουμε επίσης ότι το να μην το κάνουμε αυτό ως προτεραιότητα μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά σοβαρά προβλήματα για την υγεία μας, ειδικά τα βασικά μας όργανα που χειρίζονται ορισμένες από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του σώματος.

Νεφρική νόσος: Περισσότερη πρωτεΐνη σημαίνει μικρότερος κίνδυνος

Μια νέα μελέτη από το Seoul National University College of Medicine δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition. Σε αυτήν οι ερευνητές μελέτησαν τις αναλογίες θερμίδων από τους συμμετέχοντες στα μακροθρεπτικά συστατικά που κατανάλωναν.

Ο στόχος των ερευνητών ήταν να εντοπίσουν την βέλτιστη ισορροπία στη διατροφή, που μπορεί να αποτρέψει τη χρόνια νεφρική νόσο.

Πηγή: iatropedia

Photo by pixabay