Εμβολιάστηκε ο Νάσος Ηλιόπουλος – Το «ευχαριστώ» στους υγειονομικούς

Την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού έκανε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, και έσπευσε να έσπευσε να ευχαριστήσει το προσωπικό του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, ο Ν. Ηλιόπουλος μετά το… τσίμπημα της βελόνας έγραψε στο Facebook: «Η πρώτη δόση έγινε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες του συστήματος υγείας. Δίνουν μια καθημερινή μάχη για όλους και όλες μας.

Κάνουμε το εμβόλιο για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε και τον εαυτό μας. Για να ανταμώσουμε ξανά.

Καλό Πάσχα και καλή Αναστάση».

