Ηλιόπουλος: Πρώτη μεγάλη μάχη κατά της κατάργησης του 8ώρου

Επίθεση στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, με αφορμή την απεργία της Πέμπτης.

«Η αυριανή απεργία θα είναι η πρώτη μεγάλη μάχη ενάντια στο νομοσχέδιο της ΝΔ που καταργεί το 8ωρο», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105.5 FM».

«Με το νομοσχέδιο που φέρνει για τα εργασιακά, η κυβέρνηση θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του πιο αντιδραστικού κομματιού των εργοδοτών», υπογράμμισε. «Πρόκειται για μία πολιτική που βάζει πλάτη στους απατεώνες, σε αυτούς που έχουν μάθει να κλέβουν στο μισθό, να μην πληρώνουν υπερωρίες, να μην ελέγχονται από την επιθεώρηση εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Επισήμανε δε ότι «η ΝΔ έδειξε από την αρχή πού ήθελε να το πάει στα εργασιακά, καθώς ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ήταν να μειώσει πάρα πολύ το ύψος των προστίμων που βάζει η επιθεώρηση εργασίας». «Το 2017, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Τράπεζα Πειραιώς αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 1,6 εκ. ευρώ για αδήλωτες υπερωρίες σε περισσότερους από 100 εργαζόμενους», σημείωσε, λέγοντας ότι «με το σημερινό πλαίσιο που διαμόρφωσε η ΝΔ, το ίδιο πρόστιμο θα ήταν μόλις 109.000 ευρώ».

Εργοδοτική αυθαιρεσία

«Βλέπουμε εδώ ότι η ίδια παράταξη που μιλά γενικά και αόριστα για κανόνες, είναι εκείνη που στηρίζει και “βάζει πλάτη” στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στην παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Όταν νομιμοποιείς κάτι που μέχρι χθες ήταν παράνομο», πρόσθεσε, «αυτό σημαίνει ότι οι παρανομίες θα γίνουν χειρότερες. Γιατί δίνεις περισσότερο χώρο στη λογική της αυθαιρεσίας, δίνεις περισσότερο θράσος στους εργοδότες που δε σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα». «Και με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεις ένα παραγωγικό μοντέλο, στο οποίο η παραβίαση της εργατικής, της περιβαλλοντικής, της φορολογικής νομοθεσίας γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση. Αυτό είναι το μοντέλο που οραματίζεται η Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Σημείωσε δε με νόημα ότι «επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο βασικός πολέμιος της ψηφιακής δήλωσης των υπερωριών ήταν ο ΣΕΒ, κεντρικό στέλεχος του οποίου ήταν το σημερινό “δεξί χέρι” του κ. Μητσοτάκη, o κ. Σκέρτσος». «Η μεταφορά του κ. Σκέρτσου από τον ΣΕΒ στο Μαξίμου δεν είναι φυσικά καθόλου τυχαία σε σχέση με την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση και τα συμφέροντα που επιδιώκει να εκφράσει», τόνισε.

«Ανάμεσα στο Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο του 2017 πληρώθηκαν υπερωρίες σε 177.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Μετά την αλλαγή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με την εισαγωγή της ψηφιακής δήλωσης, το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 πληρώθηκαν υπερωρίες σε 370.000 εργαζόμενους, ενώ για πρώτη φορά δηλώθηκαν και πληρώθηκαν περισσότερες από 3 εκ. ώρες υπερεργασίας», επισήμανε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Χτύπημα στους μικρομεσαίους

«Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα εργασιακά, επειδή ακριβώς μειώνει τους μισθούς, χτυπάει και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», δήλωσε ακόμα, εξηγώντας ότι «ο μειωμένος μισθός συνεπάγεται μείωση και της κατανάλωσης και επομένως μεγαλύτερη ύφεση για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας». «Είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόστηκε το 2012 και απέτυχε παταγωδώς», είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

«Ήταν τότε που μειώθηκε σε ένα βράδυ ο κατώτατος μισθός κατά 23%, θεσπίστηκε ο υποκατώτατος μείον 32% για τους νέους και καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις. Αντί αυτό να φέρει την ανάπτυξη, όπως έλεγαν τότε, ζήσαμε τη μεγαλύτερη ανεργία και τη χειρότερη ύφεση που είχε η χώρα σε όλη τη διάρκεια της κρίσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, τονίζοντας την ολόθερμη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην απεργιακή κινητοποίηση της Πέμπτης, ανέφερε ότι «για την κινητοποίηση αυτή έχουν δουλέψει πολλές δυνάμεις το τελευταίο διάστημα και είναι θετικό ότι στο δρόμο θα συναντηθεί κόσμος με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες». «Αύριο η κυβέρνηση θα πάρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο “περίπατος” που περιμένει πως θα κάνει στα εργασιακά, δεν θα είναι καθόλου “περίπατος”. Θα είναι μια πρώτη μεγάλη μάχη, αλλά δεν θα είναι η τελευταία», κατέληξε ο Νάσος Ηλιόπουλος.​