08.05.2021

Έτσι ανοίγουν σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητισμός – Tι αναφέρει η νέα ΚΥΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα υπουργική απόφαση με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας», που αφορά το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ, θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου).

Στις 17 Μάιου ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ από τις 14 του μήνα επανεκκινεί σταδιακά ο πολιτισμός, με το άνοιγμα των μουσείων αρχικά και στη συνέχεια των θερινών σινεμά και των θεαμάτων σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε και την επανεκκίνηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού από την προσεχή Δευτέρα (17/5) με την επισήμανση ότι όλες οι δραστηριότητες θα επανέλθουν συνοδευόμενες από μέτρα προστασίας. 

Την ίδια ώρα από τις 17 Μαΐου ξεκινούν οι προπονήσεις πρωταθλημάτων/ εφήβων/ παίδων ενώ οι αθλητικές ακαδημίες θα επαναλειτουργήσουν από 17/5.

Επίσης από 10/5 οι εμβολιασμένοι πολίτες θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε κολυμβητήρια χωρίς την υποχρεωτικότητα του τεστ ενώ στο σχέδιο που καταρτίζεται για την επαναλειτουργία των γυμναστηρίων εντός Μαΐου τις επόμενες βδομάδες προτεραιότητα φαίνεται πως θα έχουν όσοι έχουν εμβολιαστεί για να μπορούν να μπουν σε κλειστό χώρο χωρίς περιορισμούς.

