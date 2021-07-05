Γεροτζιάφας: Ζούμε τη μέρα της μαρμότας, απαιτείται επιτάχυνση εμβολιασμών (Audio)

Κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την πανδημία αλλά και το πρόγραμμα εμβολιασμών άσκησε ο εξέχων καθηγητής Ιατρικής στη Σορβόννη και υπεύθυνος του Τμήματος Θρόμβωσης στο Νοσοκομείο Tenon στο Παρίσι.

Μιλώντας στον «Κόκκινο», ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι σαν να ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Πέρσι είχαμε την περίφημη θεωρία της “covid free” χώρας, φέτος έχουμε την επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση, ότι η πανδημία είναι πίσω μας και πάμε για ανάπτυξη με συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα τον Σεπτέμβρη».

Ο κ Γεροτζιάφας υπογράμμισε ως πολύ ανησυχητικό γεγονός, ότι είμαστε από πολύ νωρίς απέναντι στο τέταρτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού με υψηλό αριθμό κρουσμάτων και με την παρουσία μιας εξαιρετικά μεταδοτικής μορφής του ιού. «Απέναντι σε αυτή την προβλέψιμη εξέλιξη και τον κοινωνικό υγειονομικό Αρμαγεδδώνα που έρχεται, υπάρχουν διαμορφωμένες προτάσεις για την διαχείριση της πανδημίας από φορείς και επιστήμονες, οι οποίες πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν από την πολιτική ηγεσία» σημείωσε.

Οι προτάσεις είναι η αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού, η ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης, η ενίσχυση του συστήματος υγείας και το άνοιγμα των πατεντών. Η πολιτική ηγεσία αν δεν ακούει τους επιστήμονες έχει τεράστια πολιτική ευθύνη για την υγεία του πληθυσμού αλλά κυρίως για την καταστροφή των παραγωγικών μονάδων της χώρας.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, σχετικά με το κλείσιμο νοσοκομείων, ο κ Γεροτζιάφας τόνισε: «Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική της διαχείρισης της πανδημίας. Παντού στον κόσμο, όταν υπάρχει πόλεμος ή μια πανδημία, υπάρχει ανακωχή. Αντιθέτως η κυβέρνηση επιλέγει να βγει με τη σημαία του νεοφιλελεύθερου προγράμματός της ανοίγοντας κοινωνικό πόλεμο που θα επιφέρει νέμεση. Όταν όλοι οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, είναι προσβολή και ύβρη η συζήτηση για το αν είναι πολλά τα νοσοκομεία».

Κορωνοϊός: 801 νέα κρούσματα, 6 νεκροί και 173 διασωληνωμένοι

«Καλπάζει» η μετάλλαξη «Δέλτα»: Ανοικτό να επανέλθουν οι μάσκες – «Φωτιές» άναψαν οι δηλώσεις Σύψα

Σαρηγιάννης: «Θα φτάσουμε τα 2.000 κρούσματα στο τέλος Ιουλίου εάν δεν εμβολιαστούμε γρήγορα όλοι» (Video)