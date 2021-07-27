Μύκονος: Λουκέτο σε γνωστό beach bar για φορολογικές παραβάσεις

Τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ έχουν πιάσει δουλειά για τα καλά στη Μύκονο και καθημερινά ξετρυπώνουν λαυράκια. Άνδρες και γυναίκες της υπηρεσίας μπαίνουν σε μαγαζιά παριστάνοντας τους πελάτες και ανακαλύπτουν πολλές παραβάσεις.



Πριν λίγες ημέρες εντόπισαν αδήλωτα ενοίκια σε βίλες που έφταναν μέχρι και τις 57.000 ευρώ την ημέρα ενώ μόλις χθες εντόπισαν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις σε μεγάλο γνωστό beach bar του νησιού στο οποίο μάλιστα έβαλαν λουκέτο.

Μεταξύ άλλων διαπίστωσαν πως το beach bar δεν έκοβε δεκάδες αποδείξεις για τις υπηρεσίες που προσέφερε. Άμεσα προχώρησαν στο σφράγισμα του για δυο ημέρες ενώ επιβλήθηκαν και τα ανάλογα πρόστιμα.

