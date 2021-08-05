search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.08.2021 08:29

ΣΥΡΙΖΑ: Το λάθος tweet του Μαμουλάκη που… κατέβηκε – Η αντίδραση της Κουμουνδούρου

mamoulakis_new

Με ένα λάθος tweet επιχείρησε να συγκρίνει τη διαχείριση της κυβέρνησης στην φωτιά της Βαρυμπόμπης με όσα έγιναν στο Μάτι, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης.

«Η Βαρυμπόμπη φλέγεται και μία ανίκανη κυβέρνηση Μητσοτάκη αμήχανα παρακολουθεί. Τα Canadiar καρφωμένα για ώρες στη Σκύρο και ο Συνολάκης εξαφανισμένος με silver alert. Τυμβωρύχοι στο Μάτι, μοιραίοι στην Βαρυμπόμπη. Karma is a bitch», σχολίασε χαρακτηριστικά στο twitter του, προκαλώντας – όπως είναι λογικό – πλήθος αντιδράσεων.

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγο αργότερα αναγκάστηκε να ‘κατεβάσει’ το σχετικό ‘τιτίβισμα’, σημειώνοντας: «Η προηγούμενη ανάρτηση ήταν ατυχής ως προς το Karma is a bitch».

Ο ίδιος δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό όσων δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, ωστόσο το tweet του ενόχλησε και δυσαρέστησε πολλούς μέσα στο κόμμα. Μάλιστα, λέγεται ότι η αντίδραση ήταν έντονη.

