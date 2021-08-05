ΣΥΡΙΖΑ: Το λάθος tweet του Μαμουλάκη που… κατέβηκε – Η αντίδραση της Κουμουνδούρου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με ένα λάθος tweet επιχείρησε να συγκρίνει τη διαχείριση της κυβέρνησης στην φωτιά της Βαρυμπόμπης με όσα έγιναν στο Μάτι, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης.
«Η Βαρυμπόμπη φλέγεται και μία ανίκανη κυβέρνηση Μητσοτάκη αμήχανα παρακολουθεί. Τα Canadiar καρφωμένα για ώρες στη Σκύρο και ο Συνολάκης εξαφανισμένος με silver alert. Τυμβωρύχοι στο Μάτι, μοιραίοι στην Βαρυμπόμπη. Karma is a bitch», σχολίασε χαρακτηριστικά στο twitter του, προκαλώντας – όπως είναι λογικό – πλήθος αντιδράσεων.
Δεν είναι τυχαίο ότι λίγο αργότερα αναγκάστηκε να ‘κατεβάσει’ το σχετικό ‘τιτίβισμα’, σημειώνοντας: «Η προηγούμενη ανάρτηση ήταν ατυχής ως προς το Karma is a bitch».
Ο ίδιος δήλωσε πως βρίσκεται στο πλευρό όσων δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, ωστόσο το tweet του ενόχλησε και δυσαρέστησε πολλούς μέσα στο κόμμα. Μάλιστα, λέγεται ότι η αντίδραση ήταν έντονη.
Διαβάστε επίσης:
Πορτοσάλτε: Έξαλλος με την Αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές – «Όπως διαχειρίστηκαν την τραγωδία στο Μάτι»
ΚΙΝΑΛ: Γιατί ο Γερουλάνος δεν ανακοινώνει την υποψηφιότητά του;
Χρηστίδης για Περιφερειάρχης Πελοποννήσου; – Τι απαντά ο ίδιος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.