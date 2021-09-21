Μύθος ή αλήθεια ότι το συχνό σεξ αδυνατίζει το σπέρμα;

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Υπάρχουν πολλές απόψεις για τις επιπτώσεις του συχνού σεξ στο σπέρμα, όμως τελικά τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν πάρει αντίθετη τροπή από αυτή που πολλοί φαντάζονται

Ενώ υπήρχε η αντίληψη ότι η συχνή σεξουαλική επαφή αδυνατίζει το σπέρμα τελικά οι επιστήμονες πιστεύουν πλέον ότι συμβαίνει το αντίστροφο: Οι συχνές επαφές ενδυναμώνουν το σπέρμα. Ένα γόνιμο ζευγάρι θα χρειαστεί για να μείνει η γυναίκα έγκυος 3,5 μήνες, κατά μέσο όρο εάν έχει επαφή 20 φορές τον μήνα και 43 μήνες εάν έχουν επαφές μία φορά το μήνα.

Σύμφωνα με το ygeiamou.gr ο μύθος της εγκράτειας , δεν είναι ο μόνος που αφορά την ανδρική γονιμότητα. Ας δούμε τι ισχύει και στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Στενά εσώρουχα. Τα στενά εσώρουχα δε μειώνουν τη γονιμότητα, ενώ ακόμα καλύτερη είναι η αίσθηση με τα μποξεράκια καθώς ελαττώνεται η θερμοκρασία στο όσχεο και έτσι έχει κάποιος την αίσθηση ότι βοηθά τη φύση, που θέλει κατώτερη θερμοκρασία στο όσχεο από αυτή του σώματος. Καλό βέβαια είναι να αποφεύγονται τα πολύ ζεστά μπάνια και η σάουνα.

Κάπνισμα και αλκοόλ. Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ (πάνω από 3-4 ποτά τη μέρα) ελαττώνει σοβαρά την παραγωγή σπέρματος. Το κάπνισμα και η χρήση ινδικής κάνναβης επηρεάζουν σημαντικά τον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Η χρήση τους καλό είναι να αποφεύγεται τελείως ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό να ελαττώνεται κατά το δυνατόν.

Χρήση κινητού τηλεφώνου. Πολύ πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι άνδρες που μιλούν στο κινητό τους για περισσότερο από μία ώρα την ημέρα εμφανίζουν ελαττωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων κατά 33,3%. Η ελάττωση της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων ανεβαίνει στο 67,5% αν χρησιμοποιούμε το κινητό όταν φορτίζει.

Όταν κάποιος έχει το κινητό σε απόσταση μικρότερη από 50 εκατοστά από τη μέση του, ο αριθμός των σπερματοζωαρίων ελαττώνεται σημαντικά. Χαμηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων βρέθηκε στο 47,1% των ανδρών που έχουν το τηλέφωνο στην τσέπη τους ή στη μέση τους, σε σύγκριση με το 11,1% των ανδρών στο γενικό πληθυσμό. Συνίσταται λοιπόν να μη μιλάτε πολλή ώρα στο κινητό, να μην το κρατάτε κοντά στη μέση σας, να μην το έχετε δίπλα σας όταν κοιμάστε, να μην το χρησιμοποιείτε όταν φορτίζει και να χρησιμοποιείτε hands-free.

Επάγγελμα. Πώς επηρεάζει το σπέρμα; Μερικά επαγγέλματα σχετίζονται με διαταραχές του σπέρματος, όπως οι οδηγοί μεγάλων αποστάσεων, οι χειριστές κομπρεσέρ, οι ελαιοχρωματιστές, οι λουστραδόροι. Διαταραχές του σπέρματος εμφανίζονται και όταν υπάρχει έκθεση σε τοξικές ουσίες, όπως οι αγρότες που χρησιμοποιούν ζιζανιοκτόνα και λιπάσματα χωρίς να λαμβάνουν τις καλύτερες προφυλάξεις. Η εργασία με βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο και αρσενικό επίσης επηρεάζει το σπέρμα.

Γυμναστική. Κάνει καλό ή κακό; Η ήπια άσκηση δίνει αίσθημα ευεξίας και υγείας. Όταν όμως γίνεται σε υπερβολικό βαθμό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σπέρμα. Είναι γνωστό ότι πολλοί αθλητές, όταν είναι στην καλύτερη φόρμα τους, έχουν μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων. Με την ελάττωση των προπονήσεων όμως γρήγορα επανέρχονται στα φυσιολογικά πλαίσια.

Στρες. Το στρες της καθημερινότητας είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσουμε πως επηρεάζει τη γονιμότητα. Τα υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων που ταξιδεύουν συχνά καθώς επίσης και οι ανειδίκευτοι εργάτες είναι οι κατηγορίες εργαζομένων που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα στρες για διαφορετικούς βέβαια λόγους.

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