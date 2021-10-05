ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 23:29
05.10.2021 19:58

Αυτός είναι ο τρομοκράτης του ISIS που συνελήφθη στην Αθήνα από την αντιτρομοκρατική (Video)

isis-new

Το βίντεο δείχνει τον 34χρονο Ιρακινό να κρατάει ένα καλάζνικοφ και να ποζάρει μπροστά από ένα τανκ μαζί με άλλα μέλη του ISIS. Αυτό το υλικό είχαν στα χέρια τους και οι αρχές και με μια συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής τον συνέλαβαν.


Σήμερα ο 34χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει σχέση με τρομοκρατία, ότι είναι ένας φιλήσυχος άνδρας που ζει στη χώρα μας μαζί με τη γυναίκα του και τα 4 παιδιά τους.


Ο ίδιος κατά το παρελθόν έχει κάνει δυο φορές αίτημα για άσυλο το οποίο και τις δυο απορρίφθηκε, ενώ είχε προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για να του χορηγηθεί άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους.
Το βίντεο στο οποίο φαίνεται στο 0.25 είναι ένα βίντεο που είχαν ανεβάσει οι New York Times το 1994 και είχε τίτλο «Η εξέλιξη του ISIS» και στο οποίο φαίνονται οι φρικαλεότητες που κάνει το Ισλαμικό Κράτος.

google_news_icon

avga-pasxa-new
epoikoi dytiki oxthi
papas-leon-prosefxi
artemis-afixi-pliroma
zoi
padousi new
country house
jo malone
moufteia-komotinis-123
natasha lyonne
avga-pasxa-new
epoikoi dytiki oxthi
papas-leon-prosefxi
