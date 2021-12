Με ολοένα μεγαλύτερα και περισσότερα δώρα η COSMOTE φέρνει τα φετινά Χριστούγεννα ακόμα πιο κοντά, καθώς μπαίνει στην τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα δωρεάν προσφορών για τους συνδρομητές της.

Αυτή την εβδομάδα όλοι οι συνδρομητές COSMOTE μπορούν να ενεργοποιήσουν δωρεάν COSMOTE TV για ένα μήνα, δωρεάν χρόνο ομιλίας από το κινητό για μία εβδομάδα και να πάρουν δώρο τρεις καφέδες μέσω του BOX, έως τις 12 Δεκεμβρίου. Οι προσφορές αυτές, έρχονται σε συνέχεια των δωρεάν λεπτών ομιλίας από το σταθερό, των δωρεάν data για το κινητό και των εκπτώσεων σε παραγγελίες φαγητού και καφέ μέσω Box, που γνώρισαν ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από τους συνδρομητές τις περασμένες δύο εβδομάδες. Πλησιάζοντας προς τα Χριστούγεννα, τα δώρα για τους συνδρομητές COSMOTE κορυφώνονται με ακόμα μεγαλύτερες προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μένοντας συντονισμένοι στο My COSMOTE App και το WHAT’S Up App.

COSMOTE TV: δωρεάν για ένα μήνα το Entertainment pack

Όλοι οι συνδρομητές -σταθερής και κινητής-μπορούν να γνωρίσουν την εμπειρία της κορυφαίας ελληνικής streaming υπηρεσίας, καθώς η COSMOTE TV τους προσφέρει δωρεάν πρόσβαση για ένα μήνα, με ενεργοποίηση έως και τις 12 Δεκεμβρίου[1]. Όσοι ενεργοποιήσουν το Entertainment Pack από το My COSMOTE App, θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση για έναν ολόκληρο μήνα, σε όλα τα κανάλια με ταινίες και σειρές (COSMOTE CINEMA 1HD/2HD/3, COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD κ.ά.), στο COSMOTE HISTORY HD, το μοναδικό κανάλι με ντοκιμαντέρ για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, αλλά και στον πλούσιο on demand κατάλογο με ταινίες και σειρές εντελώς δωρεάν. Οι συνδρομητές μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή της COSMOTE TV και να συνδεθούν με τα στοιχεία που συνδέονται στο My COSMOTE Αpp.

Δωρεάν 1500 λεπτά ομιλίας από το κινητό προς όλους και τρεις καφέδες μέσω του BOX

Όλοι οι συνδρομητές κινητής, συμβολαίου και καρτοκινητής -οικιακοί και εταιρικοί- COSMOTE και WHAT’S UP έχουν στη διάθεσή τους δωρεάν 1500 λεπτά ομιλίας, για κλήσεις προς όλα τα εθνικά δίκτυα, για επτά ημέρες από τη στιγμή ενεργοποίησης του πακέτου. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, έως και τις 12 Δεκεμβρίου, μέσω του My COSMOTE App και του WHAT’S UP App.

Επιπλέον, η COSMOTE κερνάει καφέ όλους τους συνδρομητές σταθερής και κινητής[2], μέσω του ΒΟΧ food delivery App. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, οι συνδρομητές μπορούν να παραγγείλουν δωρεάν μέχρι και τρεις καφέδες, καταχωρώντας κατά την παραγγελία τους τον κωδικό TREATS στο ΒΟΧ App.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφορές: εδώ.

[1] Η προσφορά ισχύει για νέους συνδρομητές COSMOTE TV.

[2] Ο κωδικός ισχύει για μία παραγγελία την ημέρα και προσφέρει έκπτωση αξίας έως 1,80€. Ανάλογα το κατάστημα μπορεί να ισχύει ελάχιστο όριο παραγγελίας.