Βουλή-εξεταστική: Τι είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece – Γιατί δεν αναρτώνται στη Διαύγεια οι πράξεις της

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«Η προώθηση της χώρας στο εξωτερικό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κατασπατάληση δημοσίου χρήματος» κατέθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Enterprise Greece, Γιώργος Φιλιόπουλος, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, κατά την διερεύνηση της σύμβασης με την εταιρεία Edelman, που αφορούσε την προώθηση της εικόνα της χώρας στο εξωτερικό με στόχο τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων.

Ο κ. Φιλιόπουλος υποστήριξε πως αυτή είναι μια επένδυση για τη χώρα με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, σημειώνοντας πως αντίστοιχα προγράμματα γίνονται από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελβετία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία.

Σχετικά με τον διαγωνισμό, απάντησε πως πριν τον διαγωνισμό, η Enterprise Greece έκανε έρευνα αγοράς. Είδαμε καλά παραδείγματα από άλλες χώρες. Προχωρήσαμε στο τεύχος του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και στην πρόσκληση. Τηρήθηκαν όλες οι προθεσμίες και με το παραπάνω. Τηρήθηκαν όλες οι αρχές της δημοσιότητας. Ολοκληρώσαμε τον διαγωνισμό, βγήκε ο ανάδοχος και προχωρήσαμε στην υπογραφή της σύμβασης. Το ύψος της συγκεκριμένης σύμβασης είναι στις 800.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός στηρίζεται σε ανθρωπομήνες και σε μέσους όρους αμοιβών σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων εγνωσμένου κύρους. Τεχνικός σύμβουλος για το τεύχος δημοπράτησης του διαγωνισμού ήταν η εταιρεία «MScom».

Ο ίδιος σημείωσε πως στον διαγωνισμό προσήλθε μια εταιρεία και υπήρξε ενδιαφέρον από δύο ακόμα εταιρείες, οι οποίες όμως τελικά δεν κατέθεσαν πρόσφορα. Δεν υπήρξε ένσταση, ούτε καμία προσφυγή, ούτε δεχθήκαμε κανένα παράπονο. Πρόσθεσε πως από τις πρώτες 20 εταιρείες δημοσίων σχέσεων παγκοσμίως, βάσει του τζίρου τους το 2019, οι 16 θα μπορούσαν να είχαν κατέβει στο διαγωνισμό καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Αυτό δείχνει ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν φωτογραφικός. Το γεγονός ότι δεν επέλεξαν να κατέβουν δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να επαναπροκυρηχθεί.

Το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, καθώς υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διευκρίνισε ο κ. Φιλιόπουλος. Η ανάδοχος εταιρεία δε, έχει εγγράφως παραιτηθεί από τον όρο της σύμβασης για την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

Κατέθεσε πως αυτή η σύμβαση ήταν πρόταση δική του προς το ΔΣ της Enterprise Greece που εγκρίθηκε, και δεν την ζήτησε κάποιος από την κυβέρνηση ή το ΥΠΕΞ.

Ερωτηθείς εάν ζητήθηκε να υπάρξει ένα τέτοιο «project» που να καλύπτει, όχι μόνο την εικόνα της χώρας, αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης, απάντησε πως η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και η προώθηση των επενδύσεων και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, συνδέεται με την εκάστοτε εικόνα της κυβέρνησης της χώρας. Η κάθε νομίμως εκλεγμένη κυβέρνηση εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό. Εμείς, είπε, επενδύουμε δημόσιο χρήμα για να προστατεύεται η επικοινωνιακή εικόνα της χώρας. Μέσα στη χώρα και ως εκπρόσωπος της χώρας στο εξωτερικό, είναι η ελληνική κυβέρνηση.

Ερωτηθείς γιατί στο τεύχος δημοπράτησης του διαγωνισμού δεν υπήρξε πιστοποίηση ISO όπως προβλέπει ο νόμος για τους φορείς του Δημοσίου, απάντησε πως το Enterprise Greece δεν υπάγεται στους κανόνες του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το νόμο του 2019 και πλέον εξαιρείται από μία σειρά κανονισμών και υποχρεώσεων του δημόσιου τομέα.

Σχετικά με το αίτημά του να εξαιρεθεί από την υποχρέωση των αναρτήσεων στην Διαύγεια, απάντησε πως το ζητήσαμε γιατί είναι «μια χρονοβόρα διαδικασία». Αυτό «δεν σημαίνει ότι διαχειριζόμαστε χωρίς διαφάνεια, ότι δεν θα αναπτύσσαμε σύστημα πλήρους διαφάνειας στην ιστοσελίδα μας και δεν θα αναπληρώναμε αυτό με κάτι το οποίο θα ήταν πιο λειτουργικό για μια ανώνυμη εταιρεία».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, σχολίασε πως από την στιγμή που ο υπουργός διαβίβασε αυτό το αίτημα της εταιρείας στο ΝΣΚ για γνωμοδότηση, αυτό «σημαίνει πως η κυβέρνηση υιοθέτησε το αίτημά σας να εξαιρεθεί το Enterprise Greece από τη ‘Διαύγεια’».

Οι βουλευτές- μέλη της ΝΔ σχολίασαν λίγο αργότερα την κατάθεση του μάρτυρα αναφέροντας: «Στο κενό έπεσε η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να σκανδαλολογήσει ακόμα και με την προβολή και προώθηση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό» και καταλόγισαν στον ΣΥΡΙΖΑ πως «εκτέθηκαν για άλλη μια φορά, αφού αναλώθηκαν στην δημιουργία κλίματος καχυποψίας με ισχυρισμούς όπως το αίτημα εξαίρεσης αναρτήσεων στην Διαύγεια από την εταιρία για να μη χαθεί χρόνος στις πιεστικές συνθήκες, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Από τα ειρωνικά σχόλια των μελών της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέστη σαφές ότι οι απαντήσεις τρομάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται. Όλα στο φως».

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