Ηλίας Γκιώνης: Στην Κυπριακή Αστυνομία επιστολή 47 σελίδων για κύκλωμα μαστροπείας

Στα χέρια της Κυπριακής Αστυνομίας βρίσκεται επιστολή 47 σελίδων του ακτιβιστή Ηλία Γκιώνη, για την υπόθεση του κυκλώματος μαστροπείας με αφορμή τον βιασμό της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιστολής του ακτιβιστή αποτελεί υλικό που σχετίζεται με την Ελλάδα, ενώ μικρό – αναλογικά με τον όγκο του μέιλ – υποδεικνύει ενδεχόμενη εμπλοκή της Κύπρου, τόσο στην υπόθεση της 24χρονης κοπέλας από την Θεσσαλονίκη, όσο και σε κυκλώματα μαστροπείας.

Οι πληροφορίες θα αξιολογηθούν και θα διερευνηθούν με την δέουσα σοβαρότητα. Θα πρέπει όμως προηγουμένως να εξεταστούν με πάρα πολλή προσοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου της κυπριακής Αστυνομίας Χρήστος Ανδρέου.

Πέραν αυτού, αξιωματούχοι της Αστυνομίας επισημαίνουν ότι από το φάκελο θα εξεταστεί κατά πόσον οι πληροφορίες που έχουν πλέον στην κατοχή τους οι Αρχές δύνανται να αποτελέσουν στοιχεία, με την έννοια του στοιχειοθετημένου ή βασισμένου σε επίσημη καταγγελία υλικού, ούτως ώστε να ρίξουν φώς, τόσο στην υπόθεση της Ελλάδας, όσο και σε αυτή του κυκλώματος με πλοκάμια και σε άλλες χώρες.

