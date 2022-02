Υπάρχουν φορές που οι φίλαθλοι αλλά και οι σχολιαστές ποδοσφαιρικών αγώνων ανά τον κόσμο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένας παίχτης δεν είναι στην «μέρα» του.

Αυτό σίγουρα ίσχυσε, χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό, για την 25χρονη Μικαέλα Μουρ η οποία παρότι πέτυχε κάτι μοναδικό, σίγουρα δεν θα μείνει στην ιστορία… θετικά.

Ας πάρουμε όμως με πράγματα με την σιερά. Η Μικαέλα Μουρ πραγματοποίησε την 50η εμφάνισή της με τα χρώματα της εθνικής της ομάδας, τη Νέα Ζηλανδία κόντρα στις ΗΠΑ για το Κύπελλο Σιμπιλίβς.

Η 25χρονη, που αγωνίζεται με τη Λίβερπουλ στο Γυναικείο Πρωτάθλημα κατάφερε μέσα σε 36 λεπτά αγώνα να πετύχει τρία αυτογκόλ.

Το πρώτο επιτεύχθηκε στο πέμπτο λεπτό.

Η Αμερικανίδα φόργουορντ Σοφία Σμιθ έκανε μια σέντρα στο πέναλτι της Νέας Ζηλανδίας και η Μουρ στην προσπάθειά της να απομακρύνει την μπάλα, την έστειλε στην εστία της ομάδας της.

Ενα λεπτό αργότερα πέτυχε και δεύτερο αυτογκόλ.

Ο χειρότερος εφιάλτης της Μουρ ολοκληρώθηκε στο 36ο λεπτό βάζοντας ξανά το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ, αλλά για την αντίπαλη ομάδα.

Μάλιστα, η νεαρή ποδοσφαιρίστρια πέτυχε το τέλειο χατ-τρικ με αυτογκόλ, σκοράροντας με το αριστερό, το δεξί πόδι αλλά και το κεφάλι.

