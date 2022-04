Ο Κρις Ροκ μετά το χαστούκι που δέχθηκε από τον Γουίλ Σμιθ στην τελετή απονομής των Όσκαρ υποστηρίζει πως δεν θέλει ένα τέτοιο ατυχές περιστατικό να τον σημαδέψει στην υπόλοιπη καριέρα του.

Πηγή από το περιβάλλον του κωμικού ανέφερε στο HollywoodLife: «Δεν μπορεί καν να φανταστεί ότι συγχωρεί τον Γουίλ ΣΜιθ, πόσο μάλλον να γίνει και φίλος του».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως ο κωμικός νιώθει ότι «αυτό το χαστούκι θα αποτελεί μέρος της ζωής του για πάντα».

Ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις, μετά το συμβάν, είχε αναφέρει: «Δεν έχω να πω πολλά για ό,τι συνέβη. Οπότε αν ήρθατε να ακούσετε γι’ αυτό, τότε το μόνο που έχω να πω είναι ότι έγραψα ένα ολόκληρο σόου πριν από την Κυριακή. Η αλήθεια είναι πως ακόμη προσπαθώ να επεξεργαστώ ότι συνέβη. Σε κάποια στιγμή θα μιλήσω για το όλο θέμα και θα είναι σοβαρό, αλλά και αστείο».

