Όταν η μόδα απευθύνεται (σχεδόν αποκλειστικά) σε νεαρές αδύνατες γυναίκες, πώς περιμένουμε μια νιώθει μια γυναίκα μετά τα 40 της, όταν δεν βρίσκει ρούχο να της «κάνει» ή τουλάχιστον να την κολακεύει;

Κι αν έχει κερδίσει την αναγνώριση και το σεβασμό στο σπίτι και τη δουλειά της, τίποτα δεν την εμποδίζει από να αντιπαθεί αυτό που αντικρίζει στον καθρέπτη.

Λίγο άδικο είναι, δεν βρίσκετε;

«Αυτή στον καθρέπτη… δεν είμαι εγώ»!

Μια νέα μελέτη διαπιστώνει ότι οι μεσήλικες γυναίκες αντιπαθούν αυτό που βλέπουν στον καθρέφτη τους, 4 φορές περισσότερο από τα κορίτσια εφηβικής ηλικίας! Μέχρι τώρα οι έφηβες εθεωρείτο πως ήταν η ομάδα με την πιο έντονη ανασφάλεια. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, στην πραγματικότητα οι γυναίκες 40 με 50+ ετών είναι οι πιο απογοητευμένες από τα σώματά τους.

Τα τελευταία ευρήματα λοιπόν από την Invisible Women Study, αποκαλύπτουν ότι μόλις το 9% των γυναικών άνω των 50, δηλώνουν ότι αισθάνονται υπερήφανες για την εικόνα τους στον καθρέφτη, σε αντίθεση με το 42 % των κοριτσιών ηλικίας 16 έως 19 ετών και το 43% των γυναικών άνω των 20 ετών που δήλωσαν ευτυχισμένες με το είδωλό τους.

Ένα συγκλονιστικό 94% των γυναικών που διανύουν την 5η δεκαετία της ζωής τους (δηλαδή στα 40+), και ένα τεράστιο 92% εκείνων στα 50 τους, παραδέχονται ότι δεν τους αρέσει η εικόνα του σώματός τους! Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι γυναίκες αυτές πάσχουν από το μέσης ηλικίας Σύνδρομο Τρόμου του Καθρέπτη (Midlife Mirror Angst syndrome).

Αναγνώριση, πλήρωση, αλλά και… μαράζι!

Όλες οι παρόμοιες μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότερες γυναίκες φθάνοντας στο αποκορύφωμα της ψυχικής και συναισθηματικής πλήρωσης κατά τη μέση ηλικία, έχουν ήδη αναθρέψει μια οικογένεια, έχουν κερδίσει αναγνώριση στην εργασίας τους και αισθάνονται καλά για το μέλλον.

Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο και για τα συναισθήματά τους για το σώμα τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την ηλικία, οι γυναίκες δηλώνουν ότι μπορεί να αισθανθούν αόρατες ή ακόμη και καθόλου ελκυστικές!

«Θα άλλαζες κάτι»;

Στην πραγματικότητα, η αυτοπεποίθησή τους είναι τόσο χαμηλή, ακόμα και σε ηλικίες των 40+, ώστε το 41% αυτών να επιθυμεί έντονα μεγάλες αλλαγές στη μέση και το στομάχι, το 11% σφριγηλά χέρια και το 10% πόδια χωρίς κυτταρίτιδα.

Στα 2/3 των ώριμων γυναικών φταίει η έλλειψη ρούχων που να εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες και να καλύπτουν τις περιοχές του σώματος που πρέπει.

Sex appeal

Οι ερευνητές ζήτησαν επίσης από τις γυναίκες να περιγράψουν το πόσο ερωτική θεωρούν την εικόνα τους. Το 50% (των γυναικών άνω των 50 ετών) θεωρούν εαυτόν μέτριο ή/ και κακοντυμένο (6%), ενώ οι νεώτερες γυναίκες θεωρούν πως είναι ελκυστικές ή πολύ ελκυστικές, σε ποσοστά 32% και 6% αντίστοιχα.

Σχήμα σώματος

Είναι μεν δεδομένο ότι από τη γέννησή μας, έχουμε όλοι ένα συγκεκριμένο σχήμα σώματος, το οποίο όμως διογκώνεται (υπερβολικά;), καθώς μεγαλώνουμε.

Οι περισσότερες γυναίκες έχουν σχήμα σώματος «τροποποιημένης κλεψύδρας», η οποία όταν διανύουν τις δεκαετίες 40 και 50 ετών αρχίζει να αναστρέφεται. Ως συνέπεια, αναπτύσσουν παχύτερη μέση και (λίγο) λεπτότερα πόδια.

Καταραμένη… μόδα!

Κάτι που δυσκολεύει ιδιαίτερα τη δυνατότητα επιλογής ρούχων, καθώς η μόδα απευθύνεται σε αρκετά νεαρές γυναίκες με μικροκαμωμένα, πολύ αδύνατα σώματα! Γεγονός που σίγουρα δεν βοηθά την ψυχολογία της μεγαλύτερης σε ηλικία γυναίκας. Το αποτέλεσμα φυσιολογικά μπορεί να είναι ο… τρόμος του καθρέπτη!

Ίσως τελικά να είναι και αυτός ο λόγος που πολλές γυναίκες απευθύνονται σε πλαστικούς χειρούργους, προκειμένου να διατηρηθεί η νεανική εμφάνισή τους και η εμπιστοσύνη στο σώμα τους.

Περισσότερη φροντίδα και αγάπη…

Σε κάθε περίπτωση, η γυναίκα καλείται να φροντίσει περισσότερο τον εαυτό της μεγαλώνοντας.

Ούτως ή άλλως, είναι τόσο πολυσύνθετος ο ρόλος της πλέον και τόσο λίγος ο διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος που – όπως αποδεικνύεται – δεν έχει την πολυτέλεια να… αφήσει τον εαυτό της στην τύχη του. Το ότι τα χρόνια περνούν, σημαίνει ότι απλά χρειάζεται περισσότερη φροντίδα, προσοχή και αγάπη για το σώμα μας.

Σαν εκείνο το παλιό, καλό αυτοκίνητο που κάποτε χρυσοπληρώσαμε…

*Γιώργος Μίλεσης, MSc Κλινικός Διαιτολόγος

MSc Εφαρμοσμένης Κλινικής Διατροφής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών

www.milessis.gr

[email protected]

Φειδιππίδου & Ακαρνανίας 1, 11526 Αμπελόκηποι Αθήνα

T: 210.7484580

